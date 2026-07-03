$!Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro

La emoción, el talento y el compromiso de cientos de estudiantes marcaron la segunda semifinal de TalenPro 2026.

Durante la jornada, los participantes compitieron en las categorías de Mejor Intérprete, Mejor Canción Original, Mejor Grupo de Baile y Mejor Trabajo Audiovisual, dejando en evidencia el alto nivel artístico.

Las barras estudiantiles también fueron protagonistas del evento, llenando el recinto de color, entusiasmo y apoyo para sus representantes. Entre los colegios participantes estuvieron el Colegio Abel Bravo, Colegio Pureza de María, Colegio Bilingüe Eben-Ezer, The Oxford School, Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Instituto Urracá, Instituto Fermín Naudeau, entre otros.

Erika Ender, artista y creadora de TalenPro, destacó que “este año cumplimos nuestros primeros 10 años. Más que una retrospectiva, es una mirada al futuro y estar felices por todo lo que juntos hemos logrado. La semifinal elige a los ganadores de cada categoría y región que avanzarán a la gran final, un evento que reúne a figuras de talla internacional para convertir al país en una plataforma para mostrar su talento al mundo”, expresó.

El artista y productor Luzardo resaltó que “es lindo ver este proyecto juvenil y descubrir a tantos jóvenes talentosos en las diferentes áreas de la música y el arte”.

Por su parte, la cantante y actriz Any Tovar aseguró que “la preselección fue impresionante por la creatividad y las habilidades que demostraron los jóvenes que persiguen sus sueños”.

Asimismo, el cantante y compositor Manuel Corredera recordó que “estoy feliz de haber estado desde el día uno y ver cómo cada año se suman más artistas, y también ver cómo estos muchachos lo entregan todo en el escenario”.