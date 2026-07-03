$!Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro

La emoción, el talento y el compromiso de cientos de estudiantes marcaron la segunda semifinal de TalenPro 2026.Durante la jornada, los participantes compitieron en las categorías de Mejor Intérprete, Mejor Canción Original, Mejor Grupo de Baile y Mejor Trabajo Audiovisual, dejando en evidencia el alto nivel artístico.Las barras estudiantiles también fueron protagonistas del evento, llenando el recinto de color, entusiasmo y apoyo para sus representantes. Entre los colegios participantes estuvieron el Colegio Abel Bravo, Colegio Pureza de María, Colegio Bilingüe Eben-Ezer, The Oxford School, Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Instituto Urracá, Instituto Fermín Naudeau, entre otros.Erika Ender, artista y creadora de TalenPro, destacó que 'este año cumplimos nuestros primeros 10 años. Más que una retrospectiva, es una mirada al futuro y estar felices por todo lo que juntos hemos logrado. La semifinal elige a los ganadores de cada categoría y región que avanzarán a la gran final, un evento que reúne a figuras de talla internacional para convertir al país en una plataforma para mostrar su talento al mundo', expresó.El artista y productor Luzardo resaltó que 'es lindo ver este proyecto juvenil y descubrir a tantos jóvenes talentosos en las diferentes áreas de la música y el arte'.Por su parte, la cantante y actriz Any Tovar aseguró que 'la preselección fue impresionante por la creatividad y las habilidades que demostraron los jóvenes que persiguen sus sueños'.Asimismo, el cantante y compositor Manuel Corredera recordó que 'estoy feliz de haber estado desde el día uno y ver cómo cada año se suman más artistas, y también ver cómo estos muchachos lo entregan todo en el escenario'.