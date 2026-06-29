Jóvenes impulsan series cristianas con “Sendero”

La industria cinematográfica emergente en Panamá marca una nueva etapa con el lanzamiento de 'Sendero', una serie impulsada por Hope Media Panamá y desarrollada en su mayoría por jóvenes menores de 30 años. Grabada en la provincia de Chiriquí con la participación de más de 40 actores locales, la producción reunió a más de 700 personas durante su preestreno en la ciudad de David. La iniciativa busca fortalecer la creación de contenidos con valores, confirmando una primera temporada de nueve capítulos y proyecciones de expansión con próximos preestrenos en Panamá y Colón, además de su presentación en el evento 'GAIN 2026' de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Auckland, Nueva Zelanda, en julio.Ariel Morales, director de la serie y oriundo de Colón, destacó: 'Sentí que Sendero iba a suceder realmente cuando vimos al equipo trabajando con compromiso en cada escena... Ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con un equipo mayoritariamente joven que aporta creatividad, disciplina y pasión por contar historias', afirmó el cineasta al recordar cómo el proyecto se consolidó como una realidad.