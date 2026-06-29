Jóvenes impulsan series cristianas con “Sendero”

La industria cinematográfica emergente en Panamá marca una nueva etapa con el lanzamiento de “Sendero”, una serie impulsada por Hope Media Panamá y desarrollada en su mayoría por jóvenes menores de 30 años.

Grabada en la provincia de Chiriquí con la participación de más de 40 actores locales, la producción reunió a más de 700 personas durante su preestreno en la ciudad de David.

La iniciativa busca fortalecer la creación de contenidos con valores, confirmando una primera temporada de nueve capítulos y proyecciones de expansión con próximos preestrenos en Panamá y Colón, además de su presentación en el evento “GAIN 2026” de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Auckland, Nueva Zelanda, en julio.

Ariel Morales, director de la serie y oriundo de Colón, destacó: “Sentí que Sendero iba a suceder realmente cuando vimos al equipo trabajando con compromiso en cada escena... Ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con un equipo mayoritariamente joven que aporta creatividad, disciplina y pasión por contar historias”, afirmó el cineasta al recordar cómo el proyecto se consolidó como una realidad.