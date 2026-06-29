Cultura

Jóvenes impulsan series cristianas con “Sendero”

Misael González, director de Hope Media Panamá, dijo que la adaptación del libro “Senderos de la felicidad” busca trascender y conectar emocionalmente

Jóvenes impulsan series cristianas con “Sendero”
José Loza | Durante la grabación de la serie cristiana “Sendero”.
Jóvenes impulsan series cristianas con “Sendero”
José Loza | Parte del elenco de la serie en la presentación.
Zulema Emanuel
29 de junio de 2026

La industria cinematográfica emergente en Panamá marca una nueva etapa con el lanzamiento de “Sendero”, una serie impulsada por Hope Media Panamá y desarrollada en su mayoría por jóvenes menores de 30 años.

Grabada en la provincia de Chiriquí con la participación de más de 40 actores locales, la producción reunió a más de 700 personas durante su preestreno en la ciudad de David.

La iniciativa busca fortalecer la creación de contenidos con valores, confirmando una primera temporada de nueve capítulos y proyecciones de expansión con próximos preestrenos en Panamá y Colón, además de su presentación en el evento “GAIN 2026” de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Auckland, Nueva Zelanda, en julio.

Ariel Morales, director de la serie y oriundo de Colón, destacó: “Sentí que Sendero iba a suceder realmente cuando vimos al equipo trabajando con compromiso en cada escena... Ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con un equipo mayoritariamente joven que aporta creatividad, disciplina y pasión por contar historias”, afirmó el cineasta al recordar cómo el proyecto se consolidó como una realidad.

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