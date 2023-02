Jóvenes panameñas participan del proyecto CAMPTECH para desarrollar habilidades tecnológicas y de liderazgo.

Un total de 40 estudiantes panameñas, entre 15 a 18 años, desarrollaron habilidades técnicas-tecnológicas y destrezas de liderazgo en el proyecto CAMPTECH 2022-2023, un programa gratuito para estudiantes de décimo o undécimo grado de la República de Panamá, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber (FCDS).

En esta segunda edición CAMPTECH “Tribu TecnoValkirias”, las participantes aprendieron a resolver problemas con ayuda de la ciencia y la tecnología, desarrollando proyectos que van desde lo más básico (controlar un LED) a lo más complejo (uso de sensores). Durante este tiempo, las jóvenes aprendieron de electrónica, programación en Python, diseño web e internet de las cosas (IoT).

El programa se dividió en dos módulos: liderazgo (impartido por Comunidad Índigo Youth Leadership) y fundamentos técnicos (brindados por las profesionales panameñas Andrea Monteza y Sara Peña). El programa CAMPTECH contó con participantes de Bocas del Toro, Colón, Coclé, Chiriquí (incluyendo una joven de la Comarca Ngäbe-Buglé), Darién, Herrera, Panamá Oeste, Panamá y Veraguas.

El campamento tecnológico, que se inició en noviembre de 2022 contó con dos fases: una virtual y otra presencial.

Luego de la fase virtual, el programa culminó con una fase presencial, que se desarrolló del 6 al 9 de febrero del presente año, en donde las estudiantes seleccionadas participaron en varios talleres. Uno de ellos les permitió interactuar con la Dra. Eugenia Rodríguez y la Lic. Patricia Rogers, autoras del libro Pioneras de la Ciencia en Panamá.

También tuvieron la oportunidad de conocer la Red de FabLabs, así como llevar a la práctica la metodología Ikigai. Además, aprendieron cómo aplicar a becas internacionales, y visitaron el Canal de Empresarias de Ciudad del Saber. Finalmente, presentaron sus proyectos en el “Sendero de las TecnoValkirias”.

Asimismo, en la cena de clausura, las estudiantes participaron en un emotivo conversatorio con mujeres profesionales de distintos campos y edades, quienes compartieron sus experiencias, como la Dra. Luz Romero, la Dra. Gabrielle Britton, la Dra. Oris Sanjur, la Dra. Zoila Castillo, la Dra. Ivonne Torres, la Ing. Susana Lau, Nora Malca, la Ing. Sheila Pérez, María Gabriela Fong, Carolina Rojas e Ilda Rojas.

Las científicas, ingenieras y empresarias coincidieron en que la educación es el camino para superarse, sin importar el estado socioeconómico de su familia o del lugar de donde vienen; y les recomendaron a las jóvenes que se mantengan al margen de las distracciones que las alejan de sus propósitos; que estudien y tengan buenas notas para poder aprovechar las oportunidades de pasantías y becas.

También les aconsejaron que se dediquen a algo que les guste, que se rodeen de personas positivas y buenas amistades que las apoyen; y que tomen en cuenta que, muchas veces, se estudia una carrera pero después terminan haciendo otras cosas. Todas, en algún momento dudaron de sus decisiones y se vieron tentadas a rendirse, pero indicaron que hay que perseverar para lograr sus sueños, incluso, cuando se tiene una familia, una edad mayor, o ante las adversidades.

La Dra. María Heller, directora de la Dirección de Aprendizaje de la Senacyt, indicó: “Me siento muy complacida porque febrero ha estado lleno de actividades para fomentar una mayor participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Felicito a las estudiantes que han participado en CAMPTECH, con la esperanza de que se animen a optar por carreras científicas y tecnológicas en los próximos años, y por qué no, incursionar con emprendimientos innovadores que aporten soluciones a los problemas nacionales y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro país”.

Como parte del programa, las jóvenes recibieron un kit de electrónica de la placa raspberry pi pico w, junto con otros materiales requeridos para completar las actividades.

Isabel González, una de las participantes, afirmó: “¡Haber entrado a CAMPTECH ha sido la mejor decisión que he tomado; no pensé que iba a amar tanto esto y que iba a ganar nuevas mejores amigas! Mi proyecto se llama Zoo Sounds, es un piano que está hecho de materiales reciclados. En el futuro me gustaría estudiar algo relacionado con la ingeniería ya que las matemáticas son mis materias favoritas”.

Los organizadores agradecieron a las jóvenes del CAMPTECH 2021-2022 “Tribu Amazonas”, que apoyaron a la “Tribu TecnoValkirias” de esta segunda edición, y a la Comunidad Dojo por facilitar las computadoras usadas durante la fase presencial.