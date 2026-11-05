Karen Lizarazo actuará en la Premiere del Latin GRAMMY 2026

La cantante colombiana Karen Lizarazo fue confirmada por La Academia Latina de la Grabación como una de las artistas que participarán en la Premiere de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, programada para el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

La participación de la intérprete coincide con un momento destacado de su carrera, tras obtener su tercera nominación a los premios por su más reciente producción discográfica, El Tiempo Perfecto, postulada en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Lizarazo llega a esta edición de los galardones como la única mujer nominada en su categoría por segundo año consecutivo. La artista suma así una nueva distinción a las obtenidas anteriormente por los álbumes Voz de Mujer (2020) y De Amor Nadie Se Muere (2025).

Su presencia en la Premiere representa un nuevo paso en una trayectoria enfocada en consolidar el papel femenino dentro del vallenato y proyectar el género colombiano en escenarios de alcance internacional.

La actuación también coincide con el recorrido de El Tiempo Perfecto, un álbum integrado por 12 canciones que marcó el regreso de la cantante a una propuesta arraigada en la tradición vallenata. Para la realización del proyecto, Lizarazo se estableció en Valledupar y trabajó junto a músicos, acordeoneros y compositores vinculados al género.

Entre los participantes de la producción figuran Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda y Melkis Suárez, además de nuevos autores. El trabajo incluye temas como “Enamórate de Mi”, “El Valle es el Valle”, “Te Vas Pa’l Carajo” y “La Pastillita”, esta última interpretada junto a Farid Ortiz.

La Premiere del Latin Grammy se celebrará en el MGM Conference Center Marquee Ballroom de Las Vegas desde las 3:00 p.m. ET (12:00 p.m. PT). Durante la ceremonia, en la que se entregan la mayoría de las categorías, Lizarazo compartirá programación con artistas como Pablo Alborán, Jorge Celedón, Gusi, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena.

El evento será conducido por Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori, y reunirá a intérpretes y creadores de diversos géneros de la música iberoamericana.

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy se realizará ese mismo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia será transmitida en vivo por Univision a partir de las 8:00 p.m. ET/PT (7:00 p.m. Centro), con una antesala de una hora.