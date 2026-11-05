Karol G: Así luce en su visita a México, con su gira Tropitour

La cantante colombiana se encuentra en México para participar en el Live Álbum Celebration de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, mientras comienza los preparativos de su próxima gira por territorio mexicano.El Live Álbum Celebration se trata de una noche que reunirá al público de la cantante este miércoles en torno a las canciones, historias y emociones que dan forma al disco No Me Arrepiento de Sentir Tanto, lanzado el 7 de agosto pasado.Su visita a México, también marca el inicio de los preparativos para la etapa mexicana de su gira 'Viajando Por El Mundo Tropitour', con la que la artista se alista para reencontrarse con el público nacional.La visita de la intérprete de éxitos como 'Provenza', 'Tusa' y 'Si Antes Te Hubiera Conocido' genera expectativa entre sus seguidores.Las fechas programadas Son 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey y13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de MéxicoCon este viaje, Karol G combina la promoción de su nuevo álbum con los preparativos de una gira que promete acercarla nuevamente a sus fans mexicanos.