Karol Wilson recibe la visita de sus padres a días de la gran final de Operación Triunfo

La cantante y compositora panameña Karol Wilson recibió una emotiva visita de sus padres a tan solo dos días de la gran final del reality de canto Operación Triunfo Estados Unidos, transmitido por Telemundo.

La artista compartió el momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que le produjo reencontrarse con sus familiares en una etapa decisiva de la competencia.

“Gracias, Operación Triunfo por este regalo tan hermoso, ver a mis padres ha sido una verdadera recarga de energía; hoy tengo el corazón pleno, la mente enfocada y toda la fuerza para lo que viene”, manifestó Wilson.

La intérprete panameña ya tiene asegurado su lugar en la final del programa, luego de recibir el pase directo por decisión del jurado, convirtiéndose así en una de las participantes que disputará el título en la última gala.

La gran final de Operación Triunfo Estados Unidos será transmitida por Telemundo el lunes 10 de agosto, a las 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT, donde Wilson buscará conquistar al público y cerrar su participación en el programa con una destacada presentación.