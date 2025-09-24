Kimmel logra su mayor audiencia en una década en EEUU con la vuelta de su programa

El presentador Jimmy Kimmel tuvo su mayor audiencia en una década en su regreso a la televisión de Estados Unidos una semana después de que las presiones del gobierno de Donald Trump obligaron al programa a salir del aire, informó Disney este miércoles.

Las cifras reflejan que 6,2 millones de personas sintonizaron la transmisión por la cadena ABC, incluso cuando el programa seguía bloqueado para casi un cuarto de los hogares estadounidenses debido a un boicot de estaciones de televisión locales, dijo Disney, propietaria de la cadena.

Fue el mejor desempeño del programa en 10 años, agregó. Otros 26 millones de personas vieron el monólogo de Kimmel a través de redes sociales, puntualizó la empresa en un comunicado.

El programa "En Vivo con Jimmy Kimmel" fue suspendido después de que funcionarios sugirieron que podían revocar las licencias de transmisión a las filiales de ABC que lo retransmitieran, supuestamente por los comentarios que el comediante hizo tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

Pero después del clamor del público y quejas de aliados de Trump que consideraron esto un intento del gobierno de limitar la libertad de expresión, la suspensión fue revocada y el programa regresó al aire el martes en la noche.

Kimmel ofreció en su regreso a la televisión un monólogo mordaz atacando la censura.

"Una amenaza del gobierno para silenciar a un humorista que al presidente no le gusta es antiestadounidense", dijo Kimmel a su audiencia.

En comparación, "En Vivo con Jimmy Kimmel" tuvo un promedio de 1,4 millones de espectadores en toda la temporada 2024/2025, lo que representa que la audiencia se triplicó el martes.

Trump, quien frecuentemente se queja sobre la cobertura negativa de los medios, celebró cuando Kimmel fue sacado del aire.

Y antes del regreso del programa, Trump dijo a la prensa que el comediante "no tiene talento" ni "audiencia".

"Bueno", bromeó Kimmel durante el programa. "Esta noche sí la tengo".