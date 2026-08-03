Kol Shearith Israel inaugura histórica expansión en su centro

En el marco de la celebración de sus 150 años de fundación, la Congregación Kol Shearith Israel inauguró el proyecto de expansión Abigail Henríquez y Eric Delvalle Maduro en sus instalaciones de Costa del Este. Diseñada por la firma Gateño Bekhar Arquitectos, la obra incluye un amplio salón de usos múltiples, un moderno salón de clases y videoconferencias, y la Mikve Maim Jaim, respondiendo al continuo crecimiento de la comunidad judía en el país.

Este nuevo espacio representa la materialización de una aspiración de larga data para la comunidad. Según explicó el líder espiritual de la congregación, el rabino Gustavo Kraselnik, “este proyecto fue posible gracias a la convergencia de muchos esfuerzos”. Explicó que la comunidad necesitaba nuevos espacios para fortalecer especialmente los programas dirigidos a niños y jóvenes, al tiempo que mantenía desde hacía años el anhelo de contar con una mikve. La mikve es un baño ritual judío diseñado para la purificación espiritual, el uso de agua natural y la inmersión completa del cuerpo.

La jornada inaugural contó con un recorrido por los nuevos espacios y la entonación del Salmo 100 por parte del rabino Kraselnik como muestra de gratitud.