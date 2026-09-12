La Alcaldía suma arte y sostenibilidad al paisaje urbano

La Alcaldía de Panamá presentó en San Sebastián un mural de 120 metros cuadrados que combina arte urbano y sostenibilidad. La obra, denominada CONCRETE FOREST, está ubicada frente a Multiplaza y fue creada por el artista panameño Sergio Smith, conocido como MadMagos.

Según la información del proyecto, el mural representa a dos niños que descubren un bosque detrás del concreto. Para su elaboración se utilizó pintura fotocatalítica, un material que se activa con la luz y contribuye a degradar determinados contaminantes presentes en el aire.

La Alcaldía de Panamá desarrolló esta propuesta en alianza con BREATH PRJCT e I Star Pty, con el objetivo de convertir paredes, fachadas y espacios de alto tránsito en puntos de comunicación con impacto ambiental, cultural y social.

BREATH PRJCT indicó que CONCRETE FOREST es su primer proyecto en Panamá y que el país servirá como punto de partida para extender este modelo de medios urbanos sostenibles a otras ciudades de Latinoamérica.