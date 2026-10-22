Cultura

La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi

La gastronomía coreana ha logrado ganar un amplio espacio en el territorio canelero con experiencias prácticas que despiertan la curiosidad por sus sabores, ingredientes y costumbres culinarias para dejar enseñanzas en la comunidad

La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
IA | Un tazón principal servido con kimchi, acompañado de ajonjolí y cebollín picado por encima.
La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
ml | Integrantes del taller.
La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
ml | Preparación en vivo.
La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
ml | Participantes en el taller.
Maribel Salomón
22 de octubre de 2026

Debido al interés en el país por la gastronomía coreana, que cada año es tendencia, el restaurante Oriental Garden, ubicado en San Francisco, Ciudad de Panamá, realiza talleres en los que los participantes aprenden a preparar kimchi, uno de los alimentos tradicionales más representativos de Corea del Sur. La chef y dueña de Oriental Garden, Sung Eun Hong, explicó que estas actividades surgieron como una oportunidad para compartir la cultura coreana y responder al interés de las personas por aprender a cocinar sus platos tradicionales.

“La experiencia busca ir más allá de seguir una receta, al permitir que los asistentes se acerquen a los sabores y las tradiciones de Corea mediante la práctica. Al finalizar, cada participante puede llevarse el kimchi que preparó durante la sesión”, expresó Hong.

La chef destacó la acogida que ha tenido la iniciativa, cuyos cupos se han llenado en las distintas sesiones. Según contó, cada encuentro reúne entre 20 y 22 personas, una respuesta que los ha sorprendido y motivado a repetir la experiencia. La chef señaló que les resulta gratificante ver cómo las personas mantienen su interés por aprender más sobre la cultura coreana. La fundadora del restaurante explicó que “la propuesta también incluye talleres de kimbap, una preparación coreana de arroz y otros ingredientes enrollados en alga, similar al sushi japonés. Con estas actividades, el restaurante busca ampliar las oportunidades para que el público conozca y prepare diferentes platos de esta gastronomía”.

Las personas que están interesadas en participar en futuras ediciones deben seguir la cuenta de Instagram del restaurante @rest.orientalgarden y enviar un mensaje directo para consultar las próximas fechas y reservar su cupo, ya que los espacios son limitados.

$!La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi
Próximo taller en octubre

ml | El próximo taller de kimchi está programado para el sábado 24 de octubre, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m., en Oriental Garden en calle 71, San Fracisco. La sesión tiene un costo de $48 por persona e incluye ingredientes.

2018
Abrió sus puertas el restaurante Oriental Garden en San Francisco.
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