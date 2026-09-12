La cultura Guna llega a Bogotá a través de una exhibición digital de molas

Volarte y el Museo de la Mola (MuMo) llevan la cultura Guna al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, mediante una exhibición digital que presenta parte del patrimonio y la tradición de la mola.

La muestra está disponible desde el 10 de septiembre en uno de los principales puntos de conexión aérea de la región. Según Volarte y MuMo, esta es la segunda colaboración entre ambas iniciativas para acercar la cultura de la mola a públicos internacionales.

La exhibición reúne principalmente molas figurativas, cuyos diseños representan animales, plantas y otros elementos de la naturaleza. De acuerdo con el Museo de la Mola, estas piezas reflejan la relación del pueblo Guna con su entorno y también transmiten conocimientos, historias, identidad y elementos de su cosmovisión.

Volarte explicó que el formato digital permite presentar estas expresiones culturales en espacios de alto tránsito y acercarlas a personas que no necesariamente tienen contacto con una exhibición tradicional.

Paola Bahamón, directora general de Volarte, señaló que esta segunda colaboración busca crear puentes entre el arte, la cultura y la tecnología, mientras que el Museo de la Mola destacó la oportunidad de ampliar el alcance internacional de esta expresión artística y cultural vinculada con la identidad Guna.