La doceava edición del Micro Brew Fest 2026 vuelve a Ciudad del Saber

El Micro Brew Fest celebrará en 2026 su doceava edición, consolidándose como uno de los eventos más importantes para la comunidad cervecera artesanal del país. El festival se realizará en el Parque de Los Lagos, en Ciudad del Saber, con dos días dedicados a degustar, aprender y celebrar la cultura cervecera panameña.

Esta edición reunirá más de 280 cervezas artesanales elaboradas en Panamá, además de una variada oferta de food trucks y propuestas gastronómicas originales. El ambiente estará acompañado por DJ’s y sets en vivo, zonas “chill out” y nuevas experiencias premium pensadas para el disfrute del público.

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, de 6:00 p.m. a 2:00 a.m., y el sábado 7 de febrero de 2026, de 3:00 p.m. a 2:00 a.m. El costo del boleto es de 25 dólares, incluye el vaso oficial del festival y es válido para ambos días. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma Panatickets, sin venta de boletos en taquilla física.

Las cervezas, comidas y artículos de merchandising se adquirirán directamente en los stands, con pagos en efectivo o tarjeta de crédito. La admisión es solo para mayores de 18 años y no se permite el ingreso de niños ni bebés en coche. Al igual que en ediciones anteriores, se permitirá la entrada de perros, siempre que permanezcan con correa, bajo control y correctamente hidratados.

Con una propuesta que continúa creciendo, el Micro Brew Fest 2026 reafirma su papel como un espacio clave para la cerveza artesanal y el encuentro gastronómico en Panamá.