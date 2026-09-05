La Escuela Nacional de Danza celebra su 78° aniversario con “El Amor Brujo”

La Escuela Nacional de Danza celebra 78 años de trayectoria con una presentación especial que rinde homenaje al célebre compositor español Manuel de Falla. Las funciones serán los días 8 y 9 de octubre a las 7:00 p.m. en el Teatro Aúrea "Beby" Torrijos de Ciudad de las Artes, con entrada gratuita para todo el público.

La iniciativa, realizada en alianza con el Centro Cultural de España - Casa del Soldado, reunirá en escena a las estudiantes de la Escuela Nacional de Danza en una adaptación alegórica de la obra El amor brujo.

Iguandili López, directora de la escuela, destacó que el montaje combina disciplinas como danza clásica, moderna y jazz para ofrecer un recorrido pedagógico y artístico. El objetivo principal es que los estudiantes conozcan a los grandes compositores clásicos a través del movimiento y fortalezcan su formación integral.

La gala contará además con la participación especial de Estela Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, quien se suma como figura invitada para colaborar con el elenco estudiantil.

Alonso expresó sentirse orgullosa de que la celebración sea en honor al gran maestro de la danza, Manuel de Falla.

"Es un gran referente musical para la cultura española y poder estar aquí en representación como artista invitada de esa danza española y poder compaginarlo junto a estos alumnos es un regalo que voy a disfrutar".

La jornada de aniversario culminó con el tradicional corte de pastel en conmemoración de los 78 años de la Escuela Nacional de Danza.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la preservación de la memoria de esta institución panameña que, por décadas, ha promovido el talento nacional de los artistas de las artes escénicas.

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