La esposa de Marc Anthony conducirá Premios Juventud

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, conocida también por ser la esposa de Marc Anthony, será una de las presentadoras de los próximos Premios Juventud.

Ferreira, quien se mostró “muy emocionada” con la noticia, se une así a un elenco de estrellas que prometen una noche inolvidable.

La gala contará también con la presencia de la reconocida presentadora y actriz Alejandra Espinoza. Espinoza, quien regresa como anfitriona de estos galardones, compartió su entusiasmo en redes sociales: “Estoy muy contenta de compartir escenario con Clarissa Molina y Nadia”. Además, para mostrar su conexión con el país anfitrión, la presentadora se grabó luciendo el tradicional “sombrero pintao” panameño.

Con la confirmación de Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, quien fue la primera anfitriona anunciada, la gala ya cuenta con sus tres talentosas presentadoras.

Por primera vez, el evento se celebrará en Panamá, el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).