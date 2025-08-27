Cultura

La esposa de Marc Anthony conducirá Premios Juventud

Los organizadores de la ceremonia anunciaron que la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira y la actriz Alejandra Espinoza se suman como presentadoras

La esposa de Marc Anthony conducirá Premios Juventud
ML | Nadia Ferreira, modelo paraguaya y esposa de Marc Anthony.
La esposa de Marc Anthony conducirá Premios Juventud
ML | Alejandra Espinoza, actriz.
Redacción
27 de agosto de 2025

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, conocida también por ser la esposa de Marc Anthony, será una de las presentadoras de los próximos Premios Juventud.

Ferreira, quien se mostró “muy emocionada” con la noticia, se une así a un elenco de estrellas que prometen una noche inolvidable.

La gala contará también con la presencia de la reconocida presentadora y actriz Alejandra Espinoza. Espinoza, quien regresa como anfitriona de estos galardones, compartió su entusiasmo en redes sociales: “Estoy muy contenta de compartir escenario con Clarissa Molina y Nadia”. Además, para mostrar su conexión con el país anfitrión, la presentadora se grabó luciendo el tradicional “sombrero pintao” panameño.

Con la confirmación de Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, quien fue la primera anfitriona anunciada, la gala ya cuenta con sus tres talentosas presentadoras.

Por primera vez, el evento se celebrará en Panamá, el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).

Los boletos para esta esperada celebración musical ya están a la venta a través de Panatickets y Ticketplus.
Tags:
farándula
|
Nadia Ferreira
|
Premios Juventud
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR