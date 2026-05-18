La estrella del calendario de “sacerdotes sexis” de Roma nunca fue cura

Su rostro sonríe desde todos los quioscos de Roma en la portada del omnipresente calendario de “sacerdotes sexis” vendido a los turistas, pero Giovanni Galizia nunca ha sido un hombre de la Iglesia.

En una entrevista publicada el lunes en el diario La Repubblica, este instructor de auxiliares de vuelo, que ahora tiene 39 años, contó que se vistió con el hábito sacerdotal por diversión en una sesión fotográfica cuando tenía 17 años.

“No veo nada sexi en esa foto (...) no tiene nada de sensual”, declaró Galizia al diario sobre la imagen que aparece en el “Calendario Romano”, el calendario anual que presenta una fotografía de un supuesto sacerdote para cada mes.

Hoy, dijo, “el tiempo ha pasado, y se nota”. “Lo que les puedo asegurar es que nunca fui sacerdote”, afirmó Galizia, quien añadió que otros supuestos curas también podrían no serlo realmente.

Un sinfín de turistas compra el calendario -que cuesta más de 10 euros (algo más de 11 dólares)- como recuerdo de su visita a la sede de la Iglesia católica, donde no todos los clérigos son tan agraciados como Galizia.

En 2004, conoció a un fotógrafo que quería mostrar diversas ciudades italianas a través de fotografías: “Venecia con gondoleros y Roma con sacerdotes”.

“En un momento dado me preguntó si quería participar. Era un juego, lo tenía todo preparado”, incluido el atuendo de sacerdote, dijo Galizia.

La fotografía se tomó en Palermo y “nunca me pidió ni un euro” por ella, señaló.

Galizia explicó que, aunque su rostro es famoso en Roma, en otros lugares puede pasar desapercibido. Los amigos que visitan la capital italiana “siempre me mandan una foto del calendario”, afirmó.