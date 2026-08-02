Cultura

La Feria de Artesanías celebra el éxito de su edición 2026

La Feria de Artesanías celebra el éxito de su edición 2026
La Feria de Artesanías celebra el éxito de su edición 2026
Redacción Web
02 de agosto de 2026

El Ministerio de Cultura informó que la XLVI Feria Nacional de Artesanías alcanzó un 94 % de satisfacción entre sus visitantes, de acuerdo con los resultados preliminares de una encuesta aplicada a más de 2 mil asistentes durante el evento realizado en el Centro de Convenciones Atlapa.

La medición, realizada por la Comisión de Estadística del Ministerio de Cultura, reveló que el 98 % de los encuestados aseguró que volvería a asistir a la feria, lo que refleja la aceptación del público hacia la oferta artesanal, cultural y artística presentada en esta edición.

Del total de participantes consultados, el 90 % correspondió a visitantes nacionales y el 10 % a extranjeros. Además, un 6 % indicó tener alguna discapacidad, reflejando la presencia de distintos sectores de la población en la actividad.

El 41 % de los asistentes afirmó haberse enterado del evento a través de las redes sociales, posicionándolas como el principal canal de difusión. Los medios restantes correspondieron a recomendaciones de familiares y amigos (29 %) y televisión (19 %).

En cuanto a la procedencia de los asistentes, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de visitantes con un 53 %, seguida por Panamá Oeste (9 %), Los Santos y Chiriquí (5 % cada una).

La programación artística también recibió una valoración positiva, con un 97 % de aprobación entre quienes calificaron las presentaciones en tarima como satisfactorias o muy satisfactorias. Mientras que las condiciones de accesibilidad fueron evaluadas favorablemente por el 87 % de los visitantes.

Los resultados preliminares reflejan la acogida de la Feria Nacional de Artesanías 2026 como un espacio de promoción del talento artesanal panameño y de encuentro cultural para visitantes nacionales e internacionales.

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