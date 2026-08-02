La Feria de Artesanías celebra el éxito de su edición 2026

El Ministerio de Cultura informó que la XLVI Feria Nacional de Artesanías alcanzó un 94 % de satisfacción entre sus visitantes, de acuerdo con los resultados preliminares de una encuesta aplicada a más de 2 mil asistentes durante el evento realizado en el Centro de Convenciones Atlapa.

La medición, realizada por la Comisión de Estadística del Ministerio de Cultura, reveló que el 98 % de los encuestados aseguró que volvería a asistir a la feria, lo que refleja la aceptación del público hacia la oferta artesanal, cultural y artística presentada en esta edición.

Del total de participantes consultados, el 90 % correspondió a visitantes nacionales y el 10 % a extranjeros. Además, un 6 % indicó tener alguna discapacidad, reflejando la presencia de distintos sectores de la población en la actividad.

El 41 % de los asistentes afirmó haberse enterado del evento a través de las redes sociales, posicionándolas como el principal canal de difusión. Los medios restantes correspondieron a recomendaciones de familiares y amigos (29 %) y televisión (19 %).

En cuanto a la procedencia de los asistentes, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de visitantes con un 53 %, seguida por Panamá Oeste (9 %), Los Santos y Chiriquí (5 % cada una).

La programación artística también recibió una valoración positiva, con un 97 % de aprobación entre quienes calificaron las presentaciones en tarima como satisfactorias o muy satisfactorias. Mientras que las condiciones de accesibilidad fueron evaluadas favorablemente por el 87 % de los visitantes.

Los resultados preliminares reflejan la acogida de la Feria Nacional de Artesanías 2026 como un espacio de promoción del talento artesanal panameño y de encuentro cultural para visitantes nacionales e internacionales.