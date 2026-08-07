La Feria Universitaria ‘Freedom 250’ rebasa sus expectativas con masiva asistencia

La Embajada de Estados Unidos en Panamá se asoció con Quality Leadership University (QLU) para presentar la Feria Universitaria ‘Freedom 250′ que se realiza hoy, 7 de agosto, hasta las 7:00 p.m., en el Hotel InterContinental Miramar.

El evento dirigido a estudiantes, padres de familia y profesionales panameños interesados en la educación superior estadounidense les está ofreciendo la oportunidad de conversar con representantes de la Embajada de Estados Unidos y de diez universidades estadounidenses que ofrecen programas académicos en Panamá.

Dentro de las universidades participantes están: Drake University, Florida International University, Florida State University, Georgia Institute of Technology, Illinois State University, Tulane University, Universidad Interamericana de Puerto Rico, University of Central Florida, University of Louisville y University of South Florida. Además, de instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)

“Las universidades estadounidenses están ofreciéndole a cada persona oportunidades educativas de clase mundial. Allí podrán aprender de los mejores y prepararse mejor para impulsar la innovación y generar oportunidades económicas”, afirmó el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.

Los representantes de la embajada también están ofreciendo información sobre el proceso de solicitud de visas estudiantiles y se encuentran respondiendo preguntas sobre las solicitudes de admisión a universidades estadounidenses, becas y programas de intercambio, oportunidades para aprender inglés y la programación del Centro Cultural ‘Panama American Center’.

El fundador, presidente y rector de la Quality Leadership University (QLU) en Panamá, Oscar León, destacó que “esperábamos a 300 personas y hemos recibido a casi 1,000 personas que nos visitan y hay más de 1,800 inscritos”.

Esta feria de universidades forma parte de ‘Freedom 250′, la celebración por los 250 años de aniversario de la independencia de Estados Unidos, que además celebra la amistad de larga data entre Estados Unidos y Panamá.