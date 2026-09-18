La Fundación Nobel aumenta el premio a 1,21 millones de dólares

Los ganadores de los premios Nobel recibirán 12 millones de coronas suecas (unos 1,21 millones de dólares) por categoría a partir de este año, frente a los 11 millones de 2025, informó el viernes la Fundación Nobel.

La suma se reparte entre los laureados cuando hay más de un ganador en una misma disciplina.

“Este año celebramos el 125º aniversario del Premio Nobel y, con motivo de esta conmemoración, nos complace poder aumentar la cuantía del premio en un millón de coronas”, señaló en un comunicado la directora de la Fundación Nobel, Hanna Stjarne.

“Al aumentar la dotación del premio, preservamos la relevancia a largo plazo de los Nobel y garantizamos que la parte económica del galardón mantenga su valor con el paso del tiempo”, afirmó.

Los primeros premios Nobel fueron entregados en 1901, cuando la dotación ascendía a 150.782 coronas suecas por categoría.

La semana de los Nobel comenzará el 5 de octubre con el anuncio del premio de Medicina, seguido por los de Física, Química, Literatura y Paz los días siguientes.

El premio de Economía cerrará la ronda de anuncios el 12 de octubre.