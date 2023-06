La Cáscara llegó a sus 27 años con Ubaldo Davis al frente, el productor que le ha dado forma a través de la creación de personajes considerados icónicos dentro de la historia de la televisión panameña.

A través del tiempo, contó que junto a su equipo han sorteado diversos obstáculos, siendo el cambio de lo que se entiende o no por comedia el más latente, lo cual le ha valido críticas.

Expresó que: “Al humor lo han querido cambiar. Hay como una agenda a nivel global, pero nosotros nos mantenemos firmes... No hay ningún problema con la inclusión, pero sí siento que intentan censurar mucho a los que se dedican a esto. Yo digo que al final todo el mundo se puede reír de todo el mundo, claro, no pasando los límites. Pero bueno, hay que adaptarse; hoy la gente tiene la piel muy delgadita”.

Aunque el programa ha sido catalogado como racista en diferentes épocas, Davis rechazó que esta sea su intención, pues incluso ha percibido cómo algunos de sus segmentos más juzgados han generado efectos positivos.

“Siempre he dicho que el que busca la discriminación es el verdadero racista, en cualquier área”, recalcó el creativo.

Ante tal poder dentro de los medios de comunicación, ¿se considera influencer? “A veces no es que influya, pero tengo un medio que llega a mucha gente y expongo lo que muchos piensan. Trato de hacer críticas, pero a la vez dar respuestas, soluciones”.

Algunos de esos comentarios han abierto álgidos debates en redes sociales, donde lo han llamado antiprogresista.

“El progresismo es socialismo y yo soy cero socialista, soy capitalista... En el caso de las feministas, todo lo que es radical para mí no está bien; ese grupo nació y murió. Ya no se escucha de ese movimiento porque las mujeres no se identifican con el mismo”, asegura.

Negó ser misógino, como también le han tildado, pues “casi el 90% de los trabajadores en La Cáscara son mujeres”.

Davis confesó tener muchos planes para el programa, sobre todo con la temporada electoral en puerta. “Creo que haremos un Royal Rumble de políticos independientes en esta vuelta, porque queremos que la asamblea se llene de ellos. La última vez no todos los de esta línea fueron buenos, pero sabíamos que iba a pasar y alrededor de 50 diputados no repitieron, eso es un gran avance”.