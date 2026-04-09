La infancia de David Bowie expuesta en una casa que se abrirá al público cerca de Londres

La modesta casa adosada del número 4 de Plaistow Grove, en Bromley, al sureste de Londres, parece banal, pero David Bowie pasó allí su adolescencia y el edificio pronto recuperará su aspecto de los años 1960 para recibir visitas de los fans del cantante.

El legendario músico británico, que nació en 1947 en el barrio londinense de Brixton y falleció en 2016 en Nueva York a los 69 años de edad, vivió en Bromley con su familia entre 1955 y 1968, poco antes del lanzamiento de su primer éxito, “Space Oddity”.

Esta construcción de los suburbios de la capital británica fue adquirida por la organización patrimonial Heritage of London, que pretende devolverle el aspecto que tenía en 1963, tal como se ha hecho con las casas donde crecieron John Lennon y Paul McCartney en Liverpool.

Las obras se realizarán bajo la dirección de Geoff Marsh, especialista en David Bowie, y según las previsiones la casa se abrirá al público a finales de 2027.

Junto a la puerta gris de la casa, construida para alojar a trabajadores ferroviarios a finales del siglo XIX, una placa azul indica que Bowie residió allí.

“Todo comenzó en este edificio, donde un simple escolar se transformó en un joven decidido a convertirse en una superestrella”, señala Marsh a la AFP.

David Bowie vivía en esta casa con sus padres y su medio hermano, Terry, que era mayor que él.

Terry tuvo gran influencia creativa en David. Le hizo descubrir el jazz moderno, la literatura de la “Generación Beat” y el budismo.

Pero a Terry le diagnosticaron esquizofrenia en 1966, lo que lo obligó a entrar y salir repetidamente de hospitales psiquiátricos.

Según los biógrafos de David Bowie, su madre, Peggy Jones, era emocionalmente distante, y su relación estuvo marcada por periodos de alejamiento.

La mujer decidió abandonar la casa en 1970, un año después de la muerte del padre de David, Haywood, con solo 56 años, debido a una neumonía.

Para devolver la casa a su estado original se deberá eliminar la calefacción central, la ampliación de la cocina-comedor, el baño en la planta superior y el invernadero.

Después se reinstalarán una estufa de carbón, un baño exterior, una diminuta cocina y el garaje que se encontraba al fondo del jardín.

— Vía de escape —

La casa se encuentra muy cerca de la estación de tren Sundridge Park, que permitía al joven David Robert Jones, verdadero nombre de Bowie, “escapar de una vida suburbana que consideraba muy monótona y desplazarse rápidamente a los clubes de música del West End o de Soho”, en Londres, según Marsh.

Pese a su corta edad, “David claramente pensó que esa vida no era para él y que quería triunfar. Y la música fue su puerta de salida”, señala Marsh, comisario en 2013 de una exposición sobre el artista en el museo V&A de Londres.

El punto culminante de la visita será la habitación del cantante, donde tenía su tocadiscos, su magnetófono y un saxofón que le regaló su padre.

David Bowie escribió allí sus primeras canciones, que no tuvieron éxito hasta “Space Oddity”.

Más tarde, Bowie describiría esta habitación como el refugio al que acudía para escapar de sus padres y soñar, un lugar del que también diría que lo perseguiría toda su vida.

“De alguna manera pasó su vida huyendo de ese lugar”, afirma Marsh.

Para Nicola Stacey, directora de Heritage of London, “nada será más impactante” para los fans que estar en esa habitación.

En la pieza había una fotografía de Little Richard, leyenda del rock, que David Bowie había colgado cuando tenía diez años.

Varios amigos de Bowie en aquella época recuerdan una casa y una atmósfera “bastante austeras”, según Stacey.

“Subían a la habitación de David, ponían música y admiraban todos esos objetos estadounidenses que le apasionaban, con la sensación de nuevos horizontes posibles”, relata Stacey.

Varias personas del barrio también recuerdan haber visto al adolescente “lucir atuendos increíbles”, formados por prendas compradas en comercios de moda o de segunda mano de Londres.

Aquellos vecinos sabían que no era como los demás y sentían, según Stacey, que “iba a convertirse en alguien increíble”.