La ‘Marine Forces Band’ cautivó

Como parte de las celebraciones por los 250 años de la libertad estadounidense (#Freedom250), la Embajada de los Estados Unidos en Panamá destacó el éxito de la gira nacional de la Marine Forces Reserve Band, una agrupación musical proveniente de Nueva Orleans que se presentó ante miles de estudiantes, familias y comunidades locales.

El recorrido incluyó centros educativos e instituciones clave en el país, tales como el Colón American Center, el Instituto Fermín Naudeau, la Universidad Interamericana de Panamá, el Colegio Abel Bravo, la Escuela Estados Unidos, el Instituto Atenea, Howard Academy, la Universidad Marítima de Panamá, ISAE Universidad y el Colegio Chino Panameño.

De acuerdo con la embajada, esta gira cultural reafirmó que la música posee la capacidad única de unir a las personas, funcionando como una herramienta clave durante la jornada para fortalecer y estrechar los históricos lazos de amistad que existen entre Estados Unidos y Panamá.