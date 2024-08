La Mostra de Venecia se abre con el Joker, Almódovar y una larga lista de estrellas

La 81º Mostra de Venecia se prepara para un gran desembarco de estrellas la semana que viene, con Lady Gaga y Joaquin Phoenix protagonistas de la segunda parte de "Joker", el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar y series de Alfonso Cuarón y Pablo Larraín.

Un total de 21 películas compiten a partir del miércoles 28 por el León de Oro, que será revelado el sábado 7 de septiembre.

La cosecha de grandes producciones es particularmente fecunda este año: el certamen se abre con la segunda parte de Beetlejuice (escrito Bitelchús en España), una comedia negra que en 1988 fue uno de los mayores éxitos del estadounidense Tim Burton.

Michael Keaton y Winona Ryder vuelven a protagonizar esta película fuera de concurso.

Y el tono guasón y tenebroso continúa con "Joker: Folie à Deux", en competición, y dirigida por Todd Phillips.

El primer capítulo se llevó el León de Oro en 2019, y le valió a Joaquin Phoenix el Óscar al mejor actor.

Lady Gaga interpreta a la novia de este archienemigo de Batman, la impredecible Harley Quinn, en un duelo interpretativo con Phoenix que provoca expectación entre los fans.

Brad Pitt y George Clooney interpretan la comedia "Wolfs", de Jon Watts, mientras que Kevin Costner se subió al tren veneciano a última hora para presentar, fuera de concurso, la segunda parte de su saga del Oeste, "Horizon".

- Doble interés -

Pero también habrá espacio para cine más intelectual, de la mano de Almodóvar con "The room next door" ("La habitación de al lado), filmada en Nueva York, con Tilda Swinton y Juliane Moore.

Una película que suscita un interés doble: ¿cómo sonarán en inglés esos famosos diálogos almodovarianos entre mujeres de fuerte carácter?

El director manchego, dos veces oscarizado, ha decidido por fin dar el salto al cine estadounidense, pero sin aterrizar por el momento en Hollywood.

Almodóvar logró un premio al mejor guión en Venecia con "Mujeres al borde de un ataque de nervios", en 1988.

Otra actriz de carácter, Angelina Jolie, encarnará a la diva Maria Callas en la nueva biopic del chileno Pablo Larraín, "Maria".

Larraín no teme enfrentarse a figuras históricas, como Jackie Kennedy ("Jackie"), Augusto Pinochet ("El vampiro", presentada en Venecia el año pasado) o "Neruda".

El italiano Luca Guadagnino ("Call me by your name") adapta un cuento del escritor William S. Burroughs para filmar una historia de drogas y pasión homosexual ambientada en el México de los años 1940. El ex James Bond Daniel Craig protagoniza la película.

"Babygirl", de Halina Reijn, propone asistir a los tormentos que atenazan a Nicole Kidman, una ejecutiva atrapada en una historia de amor y celos profesionales.

"El Jockey" es una película en competición del argentino Luis Ortega, autor de "El ángel" (2018) y "Caja negra" (2002). Es una cinta ambientada en el mundo de la hípica, con Nahuel Pérez y Daniel Giménez Cacho entre los actores principales.

El brasileño Walter Salles ("Central do Brasil") compite con "Ainda estou aqui", ambientada en el Brasil de la dictadura militar, en 1971.

La presencia española y latinoamericana se prolonga fuera de competición: el mexicano Alfonso Cuarón ("Roma") presenta "Disclaimer", una serie televisiva de Apple TV con Cate Blanchett y Kevin Kline, mientras que el español Rodrigo Sorogoyen ("Las bestias") presenta otra serie, "Los años nuevos", que narra la historia de amor de una pareja a lo largo de varias Nocheviejas.

También fuera de competición, "Apocalipse nos trópicos", de la galadornada directora brasileña Petra Costa, sobre la influencia del evangelismo en su país.