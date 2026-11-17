Z.Emanuel | La danza contemporánea, la música y la pintura se unirán en el escenario del Teatro Balboa con la presentación de “SUCCUS”, una propuesta de la Compañía Wa·táa que invita a reflexionar sobre la conexión entre las personas y la naturaleza. La obra, de 45 minutos de duración y dirigida a público desde los siete años, ofrecerá tres funciones gratuitas los días 25 y 26 de noviembre.

El montaje reúne a cinco intérpretes: Keyla Concepción, Edwin Bultron, Omaris Mariñas, Sara Martínez y Marilin Rodríguez, quienes desarrollan una coreografía inspirada en las raíces, los troncos, las ramas y las hojas que vemos en la naturaleza. La propuesta incorpora música original, pintura y elementos visuales para explorar temas como la cooperación, la adaptación y la convivencia.

Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a.m. y 7:00 p.m., y el jueves 26, a las 10:30 a.m. La entrada será libre, con registro previo a través de Eventbrite. También se puede solicitar información mediante el correo [email protected] o la cuenta de Instagram @cie.wataa.