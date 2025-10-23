La Navidad llenará de magia el Parque Omar

El espíritu navideño volverá a brillar en el Parque Omar con el lanzamiento de ‘La Ruta del Parque en Navidad’, una iniciativa del Despacho de la Primera Dama que se desarrollará del 1 al 27 de diciembre.

Durante el acto de lanzamiento, la directora creativa de Contraxeñas, Gaby Arias, explicó que este año la propuesta contará con cinco estaciones temáticas. “Los miércoles tendremos personajes navideños, jueves villancicos, viernes cine navideño al aire libre y los fines de semana los mega espectáculos. Habrá musical, concierto Big Band y nacimiento en vivo”, detalló Arias en el evento.

Por su parte, la primera dama Maricel de Mulino resaltó que el evento busca promover espacios seguros, inclusivos y llenos de vida para todos los niños y familias panameñas, invitando al público a asistir el 1 de diciembre al encendido del árbol navideño.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, subrayó que este tipo de actividades fortalecen el sentido de comunidad y permiten que el arte, la música y la creatividad se unan con un propósito: celebrar la Navidad con alegría y esperanza.

Esta nueva edición se consolida por transformar el Parque Omar.