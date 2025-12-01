La pareja real neerlandesa visita Surinam por sus 50 años de independencia

Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, arribaron el domingo a Paramaribo, capital de Surinam, para una visita de tres días en la antigua colonia neerlandesa que celebró 50 años de independencia el 25 de noviembre.

En años recientes se han descubierto importantes reservas de petróleo en Surinam, una antigua colonia neerlandesa que ha sido perjudicada por constantes rebeliones y golpes de Estado desde su independencia en 1975.

Tanto el ex primer ministro como el rey de Países Bajos han ofrecido disculpas oficiales a Surinam por la esclavización del país.

La pareja, recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, Melvin Bouva, se reunirá el lunes con la presidenta Jennifer Geerlings-Simons.

"¿Por qué ir a Surinam? Debido a los lazos cálidos entre nuestras comunidades y las buenas relaciones bilaterales", escribió la Casa Real en su cuenta oficial en redes sociales.

"Teniendo en cuenta el pasado común, la visita se centra en nuestra cooperación, nuestros intercambios y nuestras futuras asociaciones en diversos ámbitos", agregó el comunicado.

La pareja real se reunirá con representantes de descendientes de esclavos, de la autoridad tradicional de los africanos surinameses y de las tribus indígenas el lunes por la tarde a puerta cerrada.

Tras la emancipación de Surinam las relaciones diplomáticas entre ambos países se han interrumpido dos veces, durante regímenes militares de Desi Bouterse en 1988 y luego en 2010.

El exdictador falleció en 2023 y su Partido Nacional Democrático (NDP) está encabezado por la actual presidenta Simons.