La popular serie de libros infantiles “Mr Men and Little Miss” se llevará al cine

La popular serie de libros infantiles “Mr Men and Little Miss”, conocida en España y Latinoamérica como “Los Señordones”, “La Pandilla de Savory” o “Don y Doña”, se llevará a la gran pantalla, anunciaron los productores.

La serie cuenta con 43 libros creados por el británico Roger Hargreaves, a partir de 1971.

“El filme rendirá homenaje al humor, la personalidad y la simpatía que hicieron emblemáticos a los personajes originales, al tiempo que invitará a un nuevo público de todo el mundo a descubrirlos de una manera audaz, cinematográfica y contemporánea”, señalaron, en un comunicado, StudioCanal, Heyday Films y el grupo japonés Sanrio, que adquirió en 2011 los derechos de los pequeños personajes.

La fecha de estreno de la película no se ha precisado, ni cuáles de los más de 90 personajes, con sus siluetas redondas, cuadradas, triangulares y de colores vivos, aparecerán en la gran pantalla.

“Es increíble pensar que ‘Mr Men and Little Miss’ tendrá su propia película”, celebró Adam Hargreaves, quien tomó el relevo de su padre, fallecido en 1988 a los 53 años.

Los libros ya habían sido convertidos en dibujos animados en YouTube, y otra adaptación está en proceso para televisión, pero nunca se había hecho una película cinematográfica sobre estos célebres personajes.

La productora Heyday Films, responsable de las películas del oso Paddington, estará al mando del proyecto.

El primer libro de “Mr Men and Little Miss”, hace 54 años, tuvo un éxito fulgurante, lo que llevó a su creador a imaginar más personajes.

Los personajes femeninos no aparecieron hasta 1981, diez años más tarde.

Desde entonces, se han vendido más de 250 millones de estos pequeños libros cuadrados en 30 países.

En una entrevista concedida a la AFP en 2021, Adam Hargreaves contaba que la fuerza de la serie reside en su intemporalidad.

Tras la muerte de su progenitor, creó nuevos personajes, pero se negó a cambiar el “estilo único” del dibujo paterno y la decoración de interiores “definitivamente anclada en los años 70”.

“Los personajes están basados en nosotros, en nuestras emociones, que cambian poco. Los niños reciben la serie igual que hace 50 años. La idea no necesita modernizarse”, explicaba el hijo del creador de los libros.