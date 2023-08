La puerta hacia su juventud

Los jóvenes lo adoran por su manera original de narrar y destaca que no existe una literatura juvenil como tal, sino historias con las que los muchachos se identifican; una fórmula que le funciona a Benito Taibo.

En esta ocasión traerá a la FIL Panamá su antología de poesía “Pasar Inadvertido”, en la que desgrana un poco de lo que pensaba en ese paso de adolescente a adulto, las historias que lo marcaron, como esa famosa “Generación del 98 y el 27”, de España.

“Yo he escrito poesía desde los 16 años y luego me dediqué a la narrativa, pero esencialmente me considero poeta”, dice Taibo, agregando que “Pasar inadvertido” incluye poemas desde que tenía 18 años.

Expresa que para conservar todo este material, muchos de ellos fueron recuperados por su esposa.

“Gracias a ella tenemos este libro, pero muchos de ellos habían sido ya publicados, eran parte de libros. ‘Pasar inadvertido’ contiene dos de los libros que publiqué en su momento ‘Recetas para el desastre’ y ‘De la función social de las gitanas’, y aparte todos estos poemas que mi mujer fue encontrado”.