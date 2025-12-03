La Ruta del Parque se ilumina

M. Salomón | El Parque Omar encendió su temporada navideña con una programación que apoya a emprendedores, la oferta gastronómica familiar y una cartelera de espectáculos en vivo hasta el 27 de diciembre.

Uno de los puntos destacados es el Mercadito Navideño que funcionará hasta el 27 de diciembre desde las 4:00 p.m., donde estarán 72 emprendedores y cada semana se presentarán 18 nuevos con productos inspirados en la época.

La primera dama Maricela Cohen de Mulino señaló que este espacio forma parte del esfuerzo conjunto para brindar oportunidades reales a pequeños negocios.

A esta oferta se suma la Gastroplaza, disponible los fines de semana, donde las familias disfrutarán la gastronomía mientras participan de las actividades del parque.

La agenda artística también incluye producciones teatrales y conciertos al aire libre en el anfiteatro del Parque Omar. Entre las obras está el musical “Si tú crees en Navidad” que se presentará el 6 y 7 de diciembre.

El 13 y 14 de diciembre llega el concierto “Navidad Big Band”, un show con más de 25 músicos en vivo que interpretarán adaptaciones de villancicos. Además, el anfiteatro ofrecerá funciones semanales: los miércoles estarán dedicados a personajes navideños, los jueves a presentaciones de villancicos y los viernes al cine familiar.

El 20 y 21 de diciembre se presenta el nacimiento en vivo, otro de los atractivos esperados.

La ministra de Cultura Maruja Herrera destacó la importancia de esta cartelera dentro del objetivo de fortalecer las tradiciones y el encuentro comunitario, y señaló que esta temporada “abre las puertas a la creatividad, al arte y a la tradición, convirtiendo este parque en un lugar de encuentro para todos”.