La salud estructural comienza con el soporte correcto: el impacto de la lencería en el bienestar físico

La elección de la lencería ha dejado de ser un asunto puramente estético para convertirse en un factor clave de la salud física. Diversas investigaciones demuestran que el uso del sostén adecuado es una pieza fundamental para la prevención de lesiones y el cuidado de la estructura corporal femenina.

A nivel mundial, 8 de cada 10 mujeres utiliza una talla de sostén equivocada, lo que genera un impacto directo en su bienestar físico. Un estudio de la National Breast Cancer Foundation destaca que usar una prenda inadecuada desencadena un “efecto dominó” donde, cuando la estructura falla, la anatomía lo resiente.

Consecuencias físicas de una talla incorrecta

Las repercusiones de usar una mala talla van desde dolores de cabeza y tensión cervical, ocasionados cuando los tirantes cargan todo el peso debido a una banda floja, hasta una mala postura. Asimismo, el rebote constante estira de forma irreversible los ligamentos de Cooper, acelerando la flacidez y causando inflamación mamaria.

La talla de sostén no es estática a lo largo de la vida. Factores naturales como cambios de peso superiores a 10 libras, fluctuaciones hormonales, la práctica de ejercicio, el embarazo o la menopausia reconfiguran de manera constante el tejido mamario y la caja torácica.

Frente a esta realidad, marcas como Caprice reafirman su compromiso con el bienestar integral y recuerdan que la lencería de calidad no es un simple accesorio. Al respecto, José González Porta, CEO de Caprice, señala: “En Caprice no solo diseñamos prendas que realzan la silueta; investigamos las necesidades reales del cuerpo femenino. El sostén es una pieza de ingeniería textil que debe sostener el peso del busto de manera equilibrada”.

El directivo enfatiza la importancia de una correcta adaptación de la prenda para proteger la salud integral de cada usuaria. Sobre este aspecto, González Porta añade: “Asegurando que cada copa abrace y sostenga el pecho de forma independiente. Vestir la talla y el modelo correcto no es solo cuidar tu postura, sino la anatomía entera de cada mujer”.

Jornadas de asesoría especializada para el autocuidado

Para contrarrestar esta problemática, se promueve una cultura de medición anual e higiene postural. Como parte de estas iniciativas, se invita a las mujeres a recibir asesoría personalizada y gratuita de Fit Clinic este 15 de agosto en el almacén Steven´s de Albrook Mall, con el propósito de ayudar a cada panameña a descubrir su talla exacta actual.