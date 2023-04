El libro “Edgardo Melena Carles, una vida marcada por la política”, presenta todas las facetas de este penonomeño, considerado ejemplo digno en el ejercicio de la función pública. Se trata de la iniciativa ideada por Rafael Yayi y Edgardo Carles, sus hijos.

Escrito por Ana Teresa Benjamín, conllevó dos años de investigación por parte de un grupo multidisciplinario.

“Está escrito en forma de crónica, por lo que tiene mucha descripción, narración y orden; puede leerse sabroso y fácil”, reveló la coinvestigadora del texto y periodista Deidamia Batista.

Casi medio centenar de entrevistas a excolegas, amigos y familiares fueron necesarias para elaborar la historia de este distinguido exdiputado, comentó Batista, pero la profundidad conseguida en algunos capítulos fue gracias a los álbumes fotográficos que dejó su difunta esposa, Mary.

“Yo tuve la oportunidad de hasta trabajar con mi papá, eso me ha permitido verlo también como un maestro; era mi jefe y la persona que me guiaba. En su vida política, diría que fue un ejemplo, no tuvo enemigos, con todos sus copartidarios y adversarios en campaña siguió siendo amigo”, sostuvo Edgardo Carles.

La vida de “Melena” estuvo siempre ligada a la de su hermano, Rubén “Chinchorro” Carles.

Fue, además, director de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Este mes se cumplen 100 años de su natalicio.