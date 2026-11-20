El Carnaval de La Villa de Los Santos 2027 será en el Parque Rufina Alfaro, luego de que la población respaldara la celebración durante un cabildo abierto.

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, confirmó la decisión mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. “Una vez escuchada nuestra población en el distrito de Los Santos, en el pasado Cabildo Abierto, con una participación de más de 200 personas, se confirma la realización del Carnaval de La Villa 2027, justamente aquí en el Parque Rufina Alfaro”, expresó.

Por su parte, Graciela de Bosques, presidenta de la junta directiva de la tuna de Calle Arriba de La Villa, manifestó que la celebración se llevará a cabo con algunas adecuaciones y modificaciones, tomando en cuenta las circunstancias que atraviesa la región.

“Hasta el momento se va a realizar con algunas adecuaciones y algunas modificaciones, porque es que de por sí ya estamos golpeados con el sismo y, si no activamos el tema económico, entonces doblemente”, señaló.

De Bosques explicó que ambas tunas funcionan de manera independiente y cuentan con sus respectivas juntas directivas, por lo que cada una se encarga de buscar a su reina, establecer contratos y asumir los gastos de sus actividades.

En tanto, Marizenia Solís, presidenta y representante legal de la tuna de Calle Abajo de La Villa, recordó que “la posición de Calle Abajo de La Villa, en un inicio, a raíz del tema del terremoto, es de asombro a todo lo que estaba pasando y que no iba a haber Carnaval porque era como un duelo, en apoyo y solidaridad de todo lo que estaba pasando”.

Sin embargo, reconoció que “mucha gente, usted sabe que principalmente La Villa de Los Santos es un pueblo que vive del movimiento del folclor, de nuestras tradiciones. Ellos generan de cada uno de los eventos que se hacen y asimismo se van poniendo en movimiento en el tema de la economía”.

Solís detalló que, tras la decisión tomada en el cabildo abierto, la tuna espera una nueva reunión con el alcalde para reorganizar el presupuesto, revisar los compromisos adquiridos y establecer la logística para la celebración en su nueva ubicación.

“Lo que pasa es que, a diferencia de otros pueblos, en La Villa la locación del carnaval se destruyó. Entonces, aparte de realizar un Carnaval, es armar una nueva logística en un nuevo parque, que es un parque de área residencial, a diferencia del parque anterior. Estamos como partiendo de cero; es una nueva locación, una nueva estructura para armar un carnaval nunca antes visto ni hecho en La Villa de Los Santos”, indicó.

Finalmente, la representante de Calle Abajo expresó “La Villa es un Carnaval de familia, tradición, muy tranquilo y que de verdad que es lo que vamos a mantener. Que nos asistan, que nos apoyen principalmente en este momento que más lo necesitamos, porque eso va a resultar, independientemente de que sea una celebración, de una fiesta, es generar, activar la economía”.