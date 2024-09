Lady Gaga lanzará su disco ‘Harlequin’, banda sonora de la película a Joker: Folie À Deux

La cantante estadounidense Lady Gaga confirmó a sus seguidores el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titulado ‘Harlequin’, que acompañará a la película Joker: Folie À Deux.

Este disco, compuesto por 13 canciones, incluye temas originales y varias versiones y estará disponible este viernes 27 de septiembre, justo una semana antes del estreno oficial de la película.

El álbum llegará unos meses antes del próximo proyecto discográfico de la cantante, cuyo primer single se estrenará en octubre.

Durante la promoción de Joker: Folie À Deux, Gaga comentó que tuvo que modificar su forma de cantar para interpretar a Harley “Lee” Quinn.

Explicó que el reto fue integrar la música como parte del diálogo del personaje, en lugar de cantar como lo haría en sus conciertos.

Temas de ‘Harlequin’: ‘Good Morning’, ‘Get Happy (2024)’, ‘Oh, When The Saints’, ‘World on a String’, ‘If My Friends Could See Me Now’, ‘That’s Entertainment’, ‘Smile’, ‘The Joker’, ‘Folie A Dèux’, ‘Gonna Build A Mountain’, ‘Close To You’, ‘Happy Mistake’, ‘That’s Life’.