“Lágrimas de Ron”, un nuevo tema

ML | Kandall presenta este 2023 su sencillo “Lágrimas de Ron”, una canción que asegura, será por excelencia para los despechados, ya que narra la historia de un hombre que, ahogando sus penas, busca la reconciliación de una relación fallida tras sus picardías del pasado, recién descubiertas.

Este tema es parte de su disco “Soy Kandall”, fusiona ritmos cumbia y reggaetón y fue producido por Maul On The Mix, en una colaboración con el sello costarricense We Could Be Music. Está en Youtube Soykandall.