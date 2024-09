$!Lanza su primera canción “Se te olvidó”

Con gran entusiasmo, Ian Kadhir Rodríguez, ex participante del programa panameño “Canta Conmigo”, ha lanzado su primer sencillo titulado “Se te olvidó”.

El tema fue producido por Walter Smith y Diwane. “Esta canción ha sido un proyecto colaborativo, y aborda cómo el desamor puede afectar profundamente la confianza que se tienen las parejas”, explicó Rodríguez.

El joven artista reveló que esta oportunidad se concretó tras su exitosa participación en “Canta Conmigo 2024”: “Trabajar con la producción del programa fue un honor. La experiencia me permitió conocer a muchas personas influyentes y me transformó, gracias a la motivación de los profesionales que me apoyaron durante todo el proceso”.

Rodríguez también reflexionó sobre su experiencia durante las audiciones del programa, admitiendo que al principio le resultó desafiante adaptarse. Sin embargo, el apoyo de los profesores le ayudó a mejorar su desempeño en el escenario y a proyectar mejor su voz.

En su mensaje a los futuros participantes, el artista animó a los niños de la generación 2025 a no desanimarse: “Aunque será complicado y los nervios pueden jugar en contra, con esfuerzo y el apoyo de nuestros padres, todo es posible”.

Las audiciones para la nueva temporada del programa comenzarán el 21 de septiembre en Chiriquí y se expandirán a varias provincias del país. Miguel Oyola, aclaró que los niños interesados deben tener entre 8 y 12 años, y deberán preparar dos canciones. Inscripciones https://www.tvn-2.com/canta-conmigo/.