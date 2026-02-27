Cultura

Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá

El lugar cuenta con una serie de saltos que, según turistas, superan los 25. Además, combina aventura y paisajes fascinantes con la posibilidad de disfrutar de un día en plena naturaleza, un plan perfecto para quienes buscan actividad

Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá
Recorriendo Panamá | El Salto La Filipinas está ubicado en Sorá, en Chame, Panamá Oeste.
Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá
ML | Personas en el salto.
Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá
ML | Transporte hacia salto.
Redacción
27 de febrero de 2026

En lo alto de Sorá, entre montañas cubiertas de neblina y senderos rodeados de un verde intenso, se encuentra el Salto Las Filipinas, uno de esos rincones naturales que sorprenden incluso a los más aventureros. Ubicado en el distrito de Chame, a poco más de una hora de la ciudad de Panamá, este atractivo forma parte de un circuito que reúne más de 20 saltos escondidos en la zona, convirtiendo a Sorá en un verdadero paraíso para los amantes del senderismo y el ecoturismo.

David Riquelme, guía independiente, resaltó el valor natural del área. “Sorá tiene más de 20 saltos escondidos y cada uno tiene algo especial. Las Filipinas es de esos lugares que te recuerdan lo afortunados que somos en Panamá”, expresó.

Además, hizo énfasis en no realizar la visita si está lloviendo o ha llovido recientemente, ya que el terreno puede volverse resbaloso y peligroso. “La idea es que más personas conozcan estos lugares, pero que también aprendan a cuidarlos”, comentó, al tiempo que recordó la importancia de no dejar basura y respetar el entorno natural.

El recorrido hasta el salto incluye caminatas por senderos naturales, cruces de pequeños riachuelos y tramos que, aunque no son extremos, sí requieren buena condición física y preparación básica.

“Agradezco a quienes me acompañan en cada recorrido y muestran el amor por la naturaleza”, Riquelme.
Ruta y costos para llegar hasta el lugar

ml | Para llegar, debe tomar la carretera Panamericana con dirección a Bejuco; una vez allí, tome la calle ubicada detrás del restaurante Pío Pío y siga hasta Sorá. Desde ese punto, deberá abordar un transporte 4×4 que lo dejará a unos 50 metros de la entrada del sendero.

Para quienes deseen conocer el Salto Las Filipinas, la entrada tiene un costo de $2.00 si se realiza la visita por cuenta propia. También existe la opción de un tour por $30.00, que incluye el ingreso al lugar y el transporte desde Sorá.

Consejos

Ir con ropa cómoda y fresca, pantalón largo, llevar agua y no dejar basura en la zona.

Merienda ligera como frutas, emparedados o nueces, usar buenas zapatillas o botas.

No ir si está lloviendo o ha llovido recientemente, llevar bolsa impermeable para la ropa mojada.

Tags:
naturaleza
|
Turismo
|
Sora
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR