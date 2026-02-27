Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá

En lo alto de Sorá, entre montañas cubiertas de neblina y senderos rodeados de un verde intenso, se encuentra el Salto Las Filipinas, uno de esos rincones naturales que sorprenden incluso a los más aventureros. Ubicado en el distrito de Chame, a poco más de una hora de la ciudad de Panamá, este atractivo forma parte de un circuito que reúne más de 20 saltos escondidos en la zona, convirtiendo a Sorá en un verdadero paraíso para los amantes del senderismo y el ecoturismo.

David Riquelme, guía independiente, resaltó el valor natural del área. “Sorá tiene más de 20 saltos escondidos y cada uno tiene algo especial. Las Filipinas es de esos lugares que te recuerdan lo afortunados que somos en Panamá”, expresó.

Además, hizo énfasis en no realizar la visita si está lloviendo o ha llovido recientemente, ya que el terreno puede volverse resbaloso y peligroso. “La idea es que más personas conozcan estos lugares, pero que también aprendan a cuidarlos”, comentó, al tiempo que recordó la importancia de no dejar basura y respetar el entorno natural.

El recorrido hasta el salto incluye caminatas por senderos naturales, cruces de pequeños riachuelos y tramos que, aunque no son extremos, sí requieren buena condición física y preparación básica.