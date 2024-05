Las películas en competición del 77º Festival de Cannes

Del esperado regreso de Francis Ford Coppola hasta la película de un director iraní que se fugó de su país, estos son los 22 filmes en competición del 77º Festival de Cannes y una selección de los principales filmes fuera de concurso.

- “Megalópolis” de Francis Ford Coppola

El filme más esperado de la competición, con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, gira en torno a la destrucción y la reconstrucción de una megalópolis. Entre la larga lista de estrellas que participan en la historia figuran Adam Driver y Forest Whitaker. Coppola ha ganado dos Palmas de Oro: por “La conversación” en 1974 y por “Apocalypse Now” en 1979.

- “The Apprentice” de Ali Abbasi

Después de “Border” y “Holy Spider”, el director danés de origen iraní cuenta la historia de un joven Donald Trump, en plena creación de su imperio inmobiliario en los años 1970-80.

- “Motel Destino” de Karim Aïnouz

Tras el drama histórico británico “Firebrand”, en competición el año pasado en Cannes, el brasileño vuelve a rodar en su país y presenta esta “comedia sexual” que explora la cuestión del deseo en 2024, según los organizadores.

- “Bird” de Andrea Arnold

La cineasta británica, conocida por explorar los márgenes de la sociedad, narra la historia de un adolescente en un suburbio de Inglaterra, protagonizada por Barry Keoghan (“Saltburn”).

- “Emilia Pérez” de Jacques Audiard

Palma de Oro en 2015 con “Dheepan”, el cineasta francés presenta un filme entre thriller y musical ambientado en México, con un capo de un cartel del narco que quiere cambiar de sexo para huir de las autoridades. Selena Gomez, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez figuran en el elenco.

- “Anora” de Sean Baker

Figura destacada del cine independiente, el realizador estadounidense de “The Florida Project” sigue los pasos de una trabajadora del sexo entre Nueva York y Las Vegas.

- “The Shrouds” de David Cronenberg

El canadiense, conocido por su universo gore, imagina un sistema que permite conectar con los desaparecidos, en un filme sobre la pérdida de los seres queridos, con Vincent Cassel y Diane Kruger.

- “The substance” de Coralie Fargeat

La francesa, autora de “Revenge” en 2018, presenta un filme gore “con mucha sangre en la pantalla”, en palabras de los organizadores del certamen, y que supone el regreso al primer plano de Demi Moore.

- “Grand tour” de Miguel Gomes

El cineasta portugués, conocido por “Tabú” (2012), narra la historia de un funcionario británico, instalado en Birmania en 1917, que abandona a su prometida para hacer un gran viaje por Asia.

- “Marcello Mio” de Christophe Honoré

Marcello Mastroianni, fallecido en 1996, es rememorado por su hija Chiara, junto a su madre Catherine Deneuve y otros allegados, como Benjamin Biolay y Melvil Poupaud.

- “Caught by the tides” de Jia Zhang-Ke

El cineasta chino presenta una epopeya fílmica que atraviesa todos sus filmes y 25 años de historia de un país en plena mutación, con su musa y esposa, Zhao Tao.

- “All we imagine as light” de Payal Kapadia

La directora filma a dos mujeres que comparten piso en India y los deseos íntimos que emergen durante un viaje a una ciudad costera.

- “Kinds of Kindness” de Yorgos Lanthimos

El director griego vuelve a trabajar con su actriz fetiche Emma Stone, ganadora de un Óscar por “Pobres criaturas”, en este filme que cuenta tres historias. Willem Defoe y Margaret Qualley también repiten en el elenco.

- “L’amour ouf” de Gilles Lellouche

Tras el éxito de “El gran baño”, presentado fuera de competición hace unos años, el actor francés sigue la relación improbable de una pareja a través del tiempo, interpretada por François Civil y Adèle Exarchopoulos, entre otros muchos nombres conocidos del cine galo.

- “Diamant Brut” de Agathe Riedinger

Ópera prima de esta directora francesa, sobre los sueños y las utopías de una adolescente y las redes sociales en el sur de Francia.

- “Oh, Canadá” de Paul Schrader

El cineasta estadounidense vuelve a trabajar con Richard Gere, a quien dirigió en “American Gigolo” (1980), en esta adaptación de un libro de Russell Banks. Un famoso documentalista a las puertas de la muerte concede una última entrevista a uno de sus discípulos, una confesión filmada ante los ojos de su esposa.

- “The Most Precious of Cargoes” de Michel Hazanavicius

Primera película de animación en competición desde “Vals con Bashir” (2008), cuenta la historia de un bebé que es arrojado del tren que transporta a sus padres judíos a Auschwitz y descubierto por una pareja polaca. Está dirigida por el francés Hazanavicius, ganador del Óscar por “The Artist”.

- “The seed of the sacred fig” de Mohammad Rasoulof

Este cineasta iraníanunció el lunes que huyó de su país tras haber sido condenado a cinco años de cárcel y azotes por “colusión contra la seguridad nacional”.

Rasoulof tiene la intención de acudir a Cannes para presentar su película, según comunicó su abogado a la AFP. Este cineasta acosado durante años por el régimen describe un Irán sometido al yugo de los ayatolás. Varias de sus películas ya fueron premiadas en la sección paralela de Una Cierta Mirada.

- “Limonov, the ballad of Eddie” de Kirill Serebrennikov

Después de “La mujer de Tchaikovsky”, el director ruso en exilio se centra en el escritor disidente ruso Eduard Limonov, interpretado por Ben Whishaw, en esta adaptación de la novela de Emmanuel Carrère.

- “Three kilometres to the end of the world” de Emanuel Parvu

La historia de un adolescente homosexual en un conservador pueblo de Rumania.

- “Parthenope” de Paolo Sorrentino

El director de “La grande belleza” filma los amores imposibles de una joven, en una historia ambientada en Nápoles.

- “The girl with the Needle” de Magnus Von Horn

Un filme de época sobre la historia de Dagmar Overbye, que asesinó a decenas de recién nacidos en Copenhague en los años 1910 y fue condenada a cadena perpetua.

Algunos de los principales filmes proyectados en el certamen:

- “Furiosa: A Mad Max Saga” de George Miller

La precuela de la famosa saga de ciencia-ficción, también dirigida por Miller, está protagonizada por la actriz estadounidense y de orígenes argentinos Anya Taylor-Joy, junto a Chris Hemsworth.

- “Horizon, An American Saga” de Kevin Costner

El autor de “Danza con lobos” presenta un wéstern en varios capítulos protagonizado por él mismo y Sienna Miller.

- “Lula” de Oliver Stone

El veterano cineasta estadounidense estrena un documental sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su encarcelamiento entre 2018 y 2019 y su regreso al poder.

- “El conde de Montecristo” de Alexandre de la Patelliere y Matthieu Delaporte

Una nueva adaptación de la famosa novela de Alexandre Dumas con Pierre Niney en el papel principal.

- “Rumours” de Evan Johnson, Galen Johnson y Guy Maddin

Alicia Vikander y Cate Blanchett dan vida a dos de las dirigentes que participan en una cumbre del G7.

- “The Invasion” de Sergei Loznitsa

El director ucraniano se pregunta sobre las consecuencias de la invasión de un país.