Laura Bozzo renuncia a “MasterChef Celebrity”

La presentadora peruana Laura Bozzo sorprendió a todos al renunciar a “MasterChef Celebrity”, después del reto de eliminación.

Semana a semana aumenta la exigencia por parte de los jueces, donde un pequeño error podría costar muy caro a los participantes.

En emisiones anteriores, la polémica conductora expresó su intención de renunciar, pero fue este domingo cuando ya no pudo más y terminó por abandonar la cocina más famosa de México.

El reto de eliminación de este episodio se dividió en partes y cada platillo tuvo una calificación. El chef con mejor puntaje se iría del programa.

El primer platillo tenía que prepararse en una freidora de aire y con una proteína: pollo y/o pescado, donde Laura tuvo el menor puntaje con 4 puntos y la más alta fue Rossana con un puntaje de 10.

Después de la primera prueba, Laura Bozzo decidió irse de la competencia.

“Tengo un dolor muy fuerte en la muñeca y estoy bajo un estrés impresionante, por lo que decido irme”, después de sus declaraciones, Laura se despidió de los jueces y de sus compañeros, y además los acusó a todos de “hipócritas”.

A pocos programas de llegar a la final, Laura Bozzo renunció, después de un fuerte dolor que tenía en la mano derecha por una quemadura en el primer reto del programa.

“Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs. Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita”, declaró Bozzo.

El influencer Jawy Méndez se convirtió en uno de los 10 finalistas que llegaron al top de lo mejor de la temporada y que lograron avanzar sin enfrentar retos de eliminación de forma constante.

Uno de los famosos que busca conseguir el maletín con el premio millonario y el reconocimiento de ser un gran cocinero.

Hasta ahora, las celebridades que se mantienen en la competencia son Rossana Nájera, Rey Grupero, Ernesto Cázares, Ferka, Harold Azuara, Jawy Méndez y Litzy.