Laura Montoya aborda los retos y riesgos de la IA en nuevo libro

Z.Emanuel | La escritora y comunicadora colombiana Laura Montoya presentará en la Feria Internacional del Libro de Panamá su obra “Un mundo que ya fue imaginado”, una profunda reflexión ontológica sobre cómo preservar la esencia humana en plena era de los algoritmos.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión de su país, la autora aborda el veloz salto del mundo analógico a la automatización digital mediante el ensayo.

“Nosotros somos los que tenemos el timón, estamos manejando por una autopista a una velocidad inmensa, a 400 kilómetros por hora, pero apenas estamos aprendiendo a dominar el vehículo”, señaló Montoya sobre el desajuste entre la aceleración tecnológica y la capacidad de adaptación social.

El libro advierte sobre el peligro de la atrofia cognitiva y la pérdida del discernimiento crítico a medida que la sociedad cede la toma de decisiones a la inteligencia artificial. Frente a datos alarmantes como el hecho de que un 51% de los jóvenes consulta a la IA sobre temas de salud mental, la investigadora sostiene que el entorno virtual se ha convertido en un interlocutor disponible que responde sin juzgar, agravando la soledad. “Una máquina puede responder con rapidez, pero todavía no puede abrazar, ni mirar a los ojos, ni sentir el dolor, ni dar amor, que son las experiencias que siguen siendo el verdadero lenguaje del ser humano”, puntualizó.

Lejos de adoptar una postura tecnofóbica, Montoya defiende que el verdadero reto no consiste en frenar el avance científico, sino en evitar que las plataformas digitales decidan por las personas. Con miras a su participación en la feria panameña, invita a fomentar el pensamiento crítico y la lectura frente al aislamiento pantallas adentro.