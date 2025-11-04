Laurent Mauvignier recibe el premio Goncourt de literatura en Francia

Laurent Mauvignier ganó este martes el premio Goncourt 2025, la distinción literaria más prestigiosa de Francia, por su novela “La maison vide” (La casa vacía), publicado por Éditions de Minuit.

El autor, de 58 años, obtuvo el premio en la primera votación.

La proclamación se realizó durante un almuerzo con los diez miembros del jurado de la Academia Goncourt en el restaurante Drouant, cerca de la Ópera de París.

En esa ocasión, los jurados llevaban un distintivo en apoyo al escritor argelino Boualem Sansal, actualmente encarcelado en su país.

El premio Renaudot, otorgado en paralelo, fue concedido a Adélaide de Clermont-Tonnerre por “Je voulais vivre” (Yo quería vivir), mientras que el Renaudot de ensayo premió a Alfred de Montesquiou por “Le crépuscule des hommes” (El crepúsculo de los hombres), publicado por Robert Laffont.