Lejos de la polémica, Christina Aguilera visita Museo Frida Kahlo

Christina Aguilera visitó la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, luego de siete años sin visitar la capital del país. El show, que tuvo lugar el pasado 17 de marzo y dejó a los fans con un sabor agridulce de boca, ya que en palabras de varios internautas, no cumplió con las expectativas.

El show, afirman mucho, no duró ni una hora y contaron sólo 55 minutos de espectáculo, además de que hizo “midley” con muchos de sus temas, por lo que varios de sus éxitos fueron interpretados incompletos, lo que molestó a muchos de sus seguidores. Sumando que la escenografía no fue la mejor ni los visuales.

No obstante, hubieron fans que defendieron el espectáculo y disfrutaron del regreso de la artista a tierras mexicanas, quien además no dudó en estar de turista, y hasta se dio tiempo de visitar el Museo de Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán.

La visita de Christina Aguilera a la Casa Azul.

El Museo de Frida Kahlo es una parada obligada para los turistas nacionales e internacionales que llegan a la Ciudad de México, pues se trata de un espacio dedicado a la pintora mexicana más famosa del mundo además de ser su hogar hasta sus últimos días, lo cual la hace aún más especial.

La Casa Azul, como también se le conoce, ya recibió en el pasado a Madonna, quien incluso organizó una gala en el lugar, además de Salma Hayek, actriz mexicana que protagonizó una película biográfica de la artista.

Ahora, Aguilera tampoco quiso perderse la oportunidad de estar en un museo emblema de la capital del país, y como es tradición, firmó el libro de visitas con un emotivo mensaje:

“Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina”.El Museo agregó en sus redes: “Sus palabras resumen la experiencia de quienes llegan: un encuentro directo con la vida y obra de Frida, que sigue generando inspiración en visitantes de México y de distintas partes del mundo”.