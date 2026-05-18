Leonardo Sbaraglia, el alter ego de Almodóvar en el cine

En “Amarga Navidad”, la película de Pedro Almodóvar en competición en Cannes, el argentino Leonardo Sbaraglia da vida a un cineasta con problemas de inspiración, un retrato poco amable del veterano director español.

Sbaraglia se muestra encantado de haberse puesto en la piel de Raúl Durán, un famoso director de cine que, para paliar la falta de buenas ideas, se nutre de los problemas de sus amigos para escribir sus guiones.

“Lo primero que me dijo [Almodóvar] cuando me ofreció el rol fue: ‘no quiero un retrato amable’”, recuerda el intérprete de pelo rizado canoso en una entrevista con AFP en Cannes.

“Él quería verse a sí mismo como una especie de [...] vampirizador”, como le reprocha un personaje en la película, explica el actor de 55 años.

Para Sbaraglia, el dilema es si vale la pena aprovecharse de las experiencias de los amigos, y sacrificar a veces esas relaciones, para hacer una obra de arte que pueda tener un impacto mayor.

“Estoy agarrando algo de la vida y de mi entorno o de la vida de alguien muy querido y lo estoy llevando para inspirar el corazón de millones de personas” en el cine, afirma el actor, explicando cómo ve él esta disyuntiva.

En su opinión, es evidente que las 24 películas de Almodóvar han contribuido a “inspirar, revolucionar, dar coraje a colectivos marginados”. Con su cine, “ha ayudado mucho a que el mundo, de manera muy concreta, tenga una voz y un coraje”.

- “Exigencia” -

Esta es la segunda vez que Sbaraglia rueda con el cineasta manchego. En su anterior colaboración, en “Dolor y gloria” (2019), también un filme introspectivo sobre su trabajo de director, el actor argentino interpretaba a un amante del protagonista.

Ahora, el actor de “Relatos salvajes” ha llegado más lejos y encarna al propio director.

“Fue una experiencia muy exigente, muy demandante y al mismo tiempo arrolladora”, explica.

“Es un hombre arrollador, un hombre con convicciones profundas y con una especie de consistencia creativa tremenda”, dice Sbaraglia de Almodóvar. “Lo siento siempre como si fuera un Dalí, un Picasso que está tejiendo, pintando, construyendo colores, construyendo mundos”.

“Uno es como si fuera una pieza más dentro de un gran mosaico”, prosigue, y “es muy interesante estar formando parte de su mundo”.

En “Amarga Navidad” comparte cartel con Bárbara Lennie, que interpreta a uno de los personajes ficticios de la historia que está escribiendo Raúl Durán, y con Aitana Sánchez Gijón, la ayudante del director.

En el rodaje, “la mayor dificultad fue la propia exigencia”, dice Sbaraglia, porque cuando Almodóvar “te dice quiero que hagas esto... el primer propio enemigo es uno mismo”.

El intérprete saborea un año excepcional de trabajo. Además de “Amarga Navidad”, también está en Cannes con otro filme, “Karma”, donde da vida a la pareja de la francesa Marion Cotillard.

Quizás es un momento de buena racha que podría ir hacia una nueva colaboración con el autor de “Todo sobre mi madre” y “Volver”.

A la pregunta de si se siente ya un chico Almodóvar, contesta entre risas: “No sé, con una tercera podría ser”.