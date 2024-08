$!¿Ley de artistas, para quiénes?

Lineth Rodríguez | Diez sindicatos de artistas se unieron para llevar a la Asamblea un anteproyecto de ley en beneficio de los artistas, el cual ha sido catalogado por los productores de shows y empresarios musicales de inconsulto y que afecta a la industria del entretenimiento, la cual advierten podría desaparecer.

“Nosotros no nos oponemos a que haya industria, tiene que haber, porque se ha demostrado que de ella salen trabajos formales e informales”, asegura Mélida Trujillo de MT Shows, quien conoce todo lo que está sucediendo y no está de acuerdo en la forma en que los sindicatos han llevado el documento a la AN.

Por su parte, Alberto Gaitán, de Gaitanbros, fue enfático. “Deberían todos los músicos de Panamá saber qué pasa con ese dinero que se cobra. Panamá es un país muy chico para tener 4 sindicatos de música. Y cuando vas a ver en los sindicatos hay muy pocos miembros, que desde hace más de 50 años son los mismos”.

Al final, aseguró Gaitán, “se deberían es renovar leyes que vayan a favor de los músicos y artistas sin pensar en sindicatos”. El empresario también considera que el Ministerio de Cultura debería dirigir estos sindicatos, que esa ley debió consultarse con los que realizan shows y que solo afectarán a los artistas; pues con tanto que hay que pagar, obligarán a los empresarios a hacer menos conciertos.

Showpro se manifiesta

“Anteproyecto de ley que afecta a la mayoría de gremios de artistas y productores de eventos fue prohijado sin leer o verificar el contenido que ya fue rechazada su discusión en la comisión anterior. Repiten las conductas del contrato minero.@ernestocedenoc”, expresó el empresario Alfredo Arias, de Showpro, una de las productoras de eventos.