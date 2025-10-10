Lilly Goodman vuelve con “Me siento libre”

La reconocida cantante dominicana Lilly Goodman está lista para su esperado reencuentro con el público panameño, agendado para el próximo 22 de noviembre en la Arena Roberto Durán. Como parte de su tour “Me siento libre”, la artista promete una velada cargada de fe y esperanza, con canciones nuevas y las que el público le pida.

Goodman confesó que el cariño de Panamá es único: “Panamá es un país que me ha dado mucho cariño, amo el calorcito de la tierra, del clima, el calorcito de la gente y también cómo cantan, o sea, cantan tan fuerte y se disfrutan todo al 100”.

El público panameño puede esperar un repertorio extenso con todas las canciones que anhelan escuchar, además de sorpresas especiales. Lilly Goodman reveló que estrenará canciones nuevas en el país, incluyendo un proyecto especial de “fin de año” que se desprende de la esencia de su álbum “Me siento libre”.

Respecto a su proceso creativo, la artista aseguró que la inspiración es espontánea y genuina, naciendo de la Biblia o de experiencias personales. Su música busca siempre transmitir mensajes de sanidad, sin planificar éxitos, sino dejando que la conexión con el mensaje guíe la creación.

Con más de dos décadas de trayectoria, Lilly Goodman ha logrado evolucionar musicalmente manteniendo intacta su esencia. Su secreto, afirmó, ha sido “apagar un poquito el ruido externo” de la industria y las influencias. Ella sabe que tiene un compromiso claro: “Yo sé que tengo un compromiso de dar un mensaje que no es simplemente cantar por cantar”. Manifestó que su carrera, de 25 años de trayectoria, se basa en la autenticidad y en un mensaje enfocado en la fe.

La intérprete y productora también motiva a los nuevos talentos a seguir este camino, recomendándoles que hagan lo que hagan, sea “con autenticidad, genuinidad y desde el corazón”.

Todavía pueden adquirir sus boletos para este concierto en el sitio web de Panatickets.