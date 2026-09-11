Llega un fenómeno de energía: Raptor presenta Tornado Blueberry

Raptor presenta Tornado Blueberry, su nueva bebida energizante con un perfil frutal inspirado en la mora azul, que llega para ampliar el portafolio de sabores de la marca.

Disponible en supermercados, minisúpers y tiendas de conveniencia a nivel nacional.

Tornado combina el sabor refrescante con la energía característica de Raptor. Bajo el concepto “Todos quieren Tornado”, el lanzamiento estará acompañado de degustaciones, activaciones, presencia en eventos y contenidos que invitan a los consumidores a descubrir esta nueva experiencia.