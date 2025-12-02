Llegó la Navidad

La temporada navideña ya se siente y los teatros del país levantan el telón para presentar una variada agenda de obras dirigidas a niños, jóvenes y adultos. El mes de diciembre se ha consolidado como uno de los más activos en las artes escénicas, con propuestas que combinan música, color, humor y mensajes familiares.Para los más pequeños, varias salas preparan montajes llenos de fantasía, personajes clásicos y relatos que celebran la magia de la época como: 'El Burrito Sabanero', 'El Grinch que se robó la Navidad', 'Santa llegó a la ciudad', con obras que muestran historias sobre solidaridad y amistad.Los jóvenes también encontrarán producciones enfocadas en dinámicas modernas y temas actuales como: 'Una Navidad de mierda' y 'El Cascanueces'.