Llevarán su show a Arraiján y Parque Omar

El espectáculo “Tiempo con The Beachers & Friends” regresa el próximo 14 de marzo en Arraiján Town Center y el 28 de marzo en el Anfiteatro del Parque Omar para celebrar casi seis décadas de ritmo y sabor, uniendo en un mismo escenario a leyendas y nuevas generaciones bajo la dirección de Jossie Jiménez y Billy Herron.

Esta producción del Ministerio de Cultura y la plataforma Pulso no es solo un concierto, es una experiencia teatral que demuestra que “Panamá tiene la capacidad, la creatividad y la visión para contar sus propias historias desde lo nuestro”, explicaron los orgnanizadores del show.

El espectáculo contará con invitados de lujo como Aldo Ranks, Iván Barrios e Idania Dowman, asegurando una fiesta intergeneracional de alto nivel. Además, la experiencia se completa con el Pulso Market, un espacio gratuito para emprendedores y gastronomía local que impulsa la economía creativa. Esta producción de gran escala involucra a más de 70 profesionales panameños, consolidándose como “una vitrina para el talento creativo y gastronómico del país”.