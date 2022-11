Los 13 mejores regalos para sorprender a mamá

Este 8 de diciembre, Día de la Madre, descarta la típica piyama y obsequia algo muy original.

La clave para sorprenderlas, según la coach Marisela Moreno, es escucharlas y captar esas sugerencias que lanzan al aire de cuando en vez.

“A veces no se trata de artículos costosos que no puedan comprar, sino que por tiempo no han podido buscar. Son detalles con un extra, que de seguro ellas apreciarán mucho”, sostuvo.

Nunca está de más conocer sus perfumes favoritos, agregó, pues son regalos elegantes que no pasan de moda.

“Las mujeres están cuidándose mucho más, así que los productos para el cuidado de la piel y rostro vienen muy bien”, comentó la también asesora de imagen y estilo Christabelle Quintero.

Promociones

En la víspera de esta celebración, los centros comerciales se unen para homenajear a las reinas del hogar.

Solo en Albrook Mall, las tiendas ya ofrecen ofertas y promociones, según la gerente de mercadeo Nadkyi Duque.

Asimismo, instó a visitar el Pasillo del Koala, donde se ubican 100 locales de emprendedores con artesanías y piezas únicas que, sin duda, servirán para expresar todo el amor a las mamás.