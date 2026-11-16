Los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado, premiados con los Premios Luz de Huelva, miran hacia el cine latinoamericano

El actor español Patrick Criado, conocido internacionalmente por series como “La casa de papel”, expresó su deseo de trabajar con cineastas latinoamericanos, mientras que la actriz Amaia Salamanca, protagonista de “Gran Hotel”, confió en que su primer cortometraje como directora, “Empátía”, llegue a festivales de América Latina, al ser reconocidos ambos con los Premios Luz de la 52ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Los dos intérpretes, que recibieron este viernes los galardones durante la gala inaugural del certamen español, compartieron en sendos encuentros con la prensa, sus experiencias y aspiraciones profesionales, así como los vínculos que han establecido con el público y el audiovisual latinoamericanos.

Criado, quien interpretó a un mexicano en la serie “Vivir sin permiso” y ha rodado la adaptación española de “Nueve reinas”, el clásico del cine argentino de Fabián Bielinsky, reveló a pregunta de Notistarz que Cuba es hasta ahora el único país latinoamericano que conoce y que su estancia de mes y medio en la isla le permitió descubrir la cercanía cultural entre ambos lados del Atlántico.

“Me pareció asombroso el vínculo cultural y emocional que hay con ese país, el cual admira mucho y respeta la cultura española, ven nuestras películas, nuestras series, están muy informados de lo que ocurre en este país”, expresó el actor, quien destacó también la capacidad de los cubanos para afrontar las dificultades cotidianas.

“Me sentí muy hermanado con ese pueblo”, aseguró Criado, quien espera ampliar pronto sus experiencias en la región, tanto desde el punto de vista personal como profesional. “Ojalá también pueda, dentro de poco, viajar y conocer más países de Latinoamérica, hay grandes cineastas en esta región y me gustaría poder participar de su cine; creo que además el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano es un buen punto de conexión entre culturas”, afirmó.

Por su parte, Amaia Salamanca, quien alcanzó la popularidad con “Sin tetas no hay paraíso”, adaptación española de una historia colombiana, y consolidó su carrera con series como “Gran Hotel” y “Velvet”, recordó, a pregunta de Notistarz, la acogida que han tenido sus trabajos entre los espectadores latinoamericanos.

“A mí, muchas veces me han parado por la calle diciendo que han visto “Gran Hotel”, creo que fue allí bastante exitoso y bueno, siempre te saca una sonrisa saber que vas, que cruzas el Atlántico y que te ven ahí”, señaló.

La actriz recordó su experiencia en México, donde rodó “Manuel de principiantes para ser presidente”, película del mexicano Salim Nayar, estrenada en 2016, aunque reconoció que las circunstancias personales de aquel momento, ya que estaba embarazada, no le permitieron disfrutar plenamente de su estancia en el país.

“Tuve la oportunidad de ir también ahí a trabajar, hice una película que se llamaba ‘Manual de principiantes para ser presidente’ y la verdad que me lo pasé muy bien, pero es que me pilló embarazada y entonces yo creo que no pude disfrutar bien de haber vivido un poco ahí la Ciudad de México”, relató.

Salamanca, que también trabajó en la producción argentina “Perdida”, de Alejandro Montiel, se mostró ilusionada ante la posibilidad de que su debut como directora, “Empatía”, tenga un recorrido por festivales internacionales y llegue al público latinoamericano.

Se trata de un cortometraje de cinco minutos, escrito, dirigido y producido por la propia actriz, en el que aborda los riesgos que supone para niños y adolescentes el uso de los dispositivos móviles, las redes sociales y las nuevas tecnologías. “El recorrido natural de los cortos es ir a un montón de festivales internacionales y nada, pues ojalá vaya también ahí a Latinoamérica y ojalá guste y a ver qué tal, qué recorrido tiene”, expresó.

Los Premios Luz, que distinguen el talento y la proyección de profesionales del cine y la televisión, fueron entregados durante la gala que abrió la 52ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que hasta el 21 de noviembre presentará alrededor de un centenar de títulos y reunirá a doce largometrajes latinoamericanos en la competición por el Colón de Oro.