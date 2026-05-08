Los océanos rozan récords de calor incluso antes del regreso de El Niño, alerta Copernicus

Los océanos se encaminan hacia un récord de temperaturas en mayo, justo cuando se vislumbra el regreso potente del fenómeno de El Niño, alertó este viernes el observatorio climático europeo Copernicus.

Las temperaturas medias en la superficie de los mares, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según el informe mensual del organismo.

"Es sólo cuestión de días antes de que volvamos a registrar temperaturas récord en la superficie de los mares" para un mes de mayo, aseguró a la AFP Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, del que forma parte Copernicus.

En promedio mundial, Marzo suele ser el mes más cálido en los océanos.

Olas de calor marinas récord atraviesan una vasta región que se extiende desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de Estados Unidos y México.

El Niño es una de las fases del ciclo natural en el océano Pacífico, que suele comenzar en la primavera boreal y afecta progresivamente en los meses siguientes las temperaturas, los vientos y el clima en el resto del mundo.

Para algunas regiones, esto se traduce en sequías, como en Indonesia. Otras, como Perú, deberán prepararse para lluvias torrenciales.

El último episodio data de 2023-2024.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que, aunque persisten las incertidumbres, el regreso de El Niño es cada vez más probable de mayo a julio, mientras que el fenómeno inverso, La Niña, se va atenuando.

Estas previsiones se basan en las temperaturas observadas en una zona del Pacífico.

- ¿2027 récord? -

El problema es que El Niño, si bien surge de forma natural y regular, se suma al calentamiento global causado por las actividades humanas que han desencadenado el efecto invernadero.

Algunas agencias meteorológicas prevén que el próximo El Niño será más potente que el de hace tres años, hasta el punto de incluso poder rivalizar con el "Super El Niño" registrado entre 1997 y 1998.

El efecto sobre la temperatura media del planeta se observa generalmente al año siguiente de su aparición, lo que hace temer un 2027 muy caluroso.

Zeke Hausfather, climatólogo del instituto independiente Berkeley Earth, proyecta que 2027 superará el récord anual de 2024.

Burgess, de Copernicus, estima que aún es demasiado pronto para predecir con certeza la intensidad del fenómeno, ya que las previsiones establecidas en primavera aún no son muy fiables.

Pero también coincide en que, sea cual sea su intensidad, este El Niño no pasará inadvertido, y considera "probable que 2027 supere a 2024 y se convierta en el año más caluroso jamás registrado".

En su boletín mensual, Copernicus confirma, además, que el hielo marino del Ártico se ha recuperado poco en el invierno boreal, con superficies cercanas a los niveles más bajos de la historia.

Si se suman océanos y continentes, abril de 2026 ocupa el tercer lugar entre los meses de abril más cálidos jamás registrados a escala mundial.

Abril también se caracterizó por varios fenómenos meteorológicos extremos: ciclones tropicales en el Pacífico, inundaciones devastadoras en Oriente Medio y Asia, así como sequías en el sur de África.