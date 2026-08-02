Los Santos se impone en el Certamen de la Camisilla 2026

Gabriel Villar, representante de la provincia de Los Santos, se coronó ganador del Certamen de la Camisilla 2026, celebrado en el marco de la Feria Nacional de Artesanías, al destacar con una prenda confeccionada por la artesana Elvia Rosa De León.

Además de obtener el primer lugar, Villar recibió el reconocimiento especial al Donaire y Elegancia Masculina, un premio que distingue el porte y la forma en que se luce esta emblemática pieza del vestir tradicional panameño.

El segundo lugar fue para Jaime Pérez, también de Los Santos, quien desfiló una camisilla elaborada por el reconocido artesano y folklorista Tito Combe. Mientras que el tercer puesto lo obtuvo Gabriel Cañizales, de Panamá Oeste, con una creación del artesano Carlos González.

En esta edición participaron 12 concursantes, quienes exhibieron camisillas confeccionadas bajo los más altos estándares de la artesanía tradicional. Los tres ganadores recibieron premios en efectivo, además del reconocimiento por preservar y promover esta expresión del patrimonio cultural panameño.

El certamen, organizado por la Dirección Nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura mediante la Resolución MC-OAL-R-No. 091-2026, rindió homenaje póstumo a la maestra artesana Edilia Edicta Castillo de Vásquez por su legado en la confección y promoción de la camisilla.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por tres maestras artesanas, quienes calificaron aspectos como el uso de telas tradicionales, la elaboración manual de alforzas y espiguetas, así como la confección del cuello, la botonadura y otros detalles que distinguen la autenticidad de esta prenda típica.

Con este certamen, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la preservación de la camisilla panameña, una prenda que representa identidad, elegancia y el talento de los artesanos nacionales.